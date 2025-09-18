서울대, 빅데이터 AI CEO과정 제3기 수강생 모집

서울대학교가 디지털 전환 시대를 이끌 기업 대표와 이사급 임원, 조직 내 의사결정권자를 대상으로 한 교육 프로그램 '3기 빅데이터 AI CEO 과정' 참가자를 모집한다.

서울대는 최신 AI·빅데이터 기술을 기업 경영에 효과적으로 접목하고 국가 경제와 산업 전반의 혁신을 주도할 리더 양성을 목표로 2024년부터 교육과정을 시작했으며, 현재 2기 과정이 진행 중이다.

이는 고용노동부가 지원하는 KDT과정의 일부다. 경영자의 역량 개발뿐 아니라 기업 리더의 성장을 통해 산업 생태계의 체질 변화를 유도하고 정부가 지원하는 디지털 핵심 인력 양성사업의 정책 효과를 구현하는 교육 모델이다.

해당 과정에는 생성형 AI·빅데이터 최신이론과 실습을 정규 커리큘럼에 포함한 고강도 고위급 교육이다. 이를 통해 디지털 전환을 실질적으로 이끌 수 있는 차세대 전략 리더로 성장할 수 있다.

교육은 올해 10월31일부터 2026년 5월16일까지 6개월간 진행되며, 다음 달부터 12월 5일까지는 매주 수·금요일, 12월 9일부터 내년 5월까지는 매주 화·목요일에 진행된다.

커리큘럼은 ▲빅데이터와 AI 기반 의사결정 ▲생성형 AI 이해와 응용 ▲경영전략과 AI ▲생성형 AI 비즈니스 연구 세미나 등으로 구성된다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>