'제43회 금산세계인삼축제' 19일 개막

제43회 금산세계인삼축제가 '애들아, 사랑한다'를 주제로 19일 개막한다.

금산군은 이날 오전 10시 남이면 성곡리 개삼각에서 축제 시작을 알리는 전통의식인 개삼제를 거행한다.

이번 행사에는 군민과 관광객 등이 참석할 예정이며 박범인 금산군수가 초헌관, 김기윤 금산군의회 의장이 아헌관, 강정헌 금산문화원장이 종헌관을 맡는다.

이어, 강처사 인삼모형 모시기를 시작으로 제관 입장 및 거제 선언, 칠선녀 공연, 본제(개삼제), 기념 촬영 순으로 진행된다.

개삼제는 1500여 년 전 강 처사가 진악산 산신령의 계시로 인삼을 발견해 처음 재배를 시작했다는 개삼각 설화를 기리는 의식이다.

개삼각은 이 뜻을 기리기 위해 지난 1983년 세워졌으며 매년 금산세계인삼축제의 첫 문을 여는 장소로 자리매김해왔다

특히, 관광객을 위한 제전위원 의복 체험도 마련돼 축제의 전통적 의미를 더한다.

개막식은 '애들아, 사랑한다' 주제에 맞춰 군민 중심의 행사로 오후 7시 금산세계인삼엑스포광장에서 열릴 예정이다.

금산다락원 예술단인 금산필하모닉오케스트라, 금산소년소녀합창단, 금산인삼골합창단 등 3개 단체의 단원 130여 명이 참여해 금산의 특색이 담긴 무대를 선보인다.

또한, 관람객의 이목을 집중시킬 우리 전통의 멋을 살린 개막 퍼포먼스도 준비돼 있으며 공식행사 종료 후에는 진해성, 김연자, HYNN(박혜원), 알리, 곽영광, 빈종남 등 트로트와 대중가요를 아우르는 다채로운 축하공연이 준비돼 있다.

박범인 금산군수는 "지금까지 금산세계인삼축제에서 자식이 부모의 건강과 행복을 전했다면 올해는 부모가 아이들에게 사랑을 쏟는 자리가 될 것"이라며 "재미와 함께 건강도 챙길 수 있는 이번 축제에 많은 관심을 당부드린다"고 말했다.





