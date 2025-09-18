본문 바로가기
광주은행, 광주 소상공인 금융지원 위해 10억 특별출연

오규민기자

입력2025.09.18 15:42

시계아이콘00분 20초 소요
출연금 재원으로 600억원 특례보증 지원
업체당 최대 1억500만원까지

광주은행이 18일 광주은행 본점에서 고병일 광주은행장과 염규송 광주신용보증재단 이사장 및 관계자가 참석한 가운데, 광주광역시 소상공인 금융지원을 위한 '따숨희망 금융지원 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.


이번 협약을 통해 광주은행은 지역 중소기업 및 소상공인의 자금난 해소를 위해 10억원을 특별출연했으며, 이를 재원으로 광주신용보증재단은 600억 원 규모의 특례보증을 공급할 예정이다.

지원 대상은 광주시에 소재한 소기업·소상공인·자영업자로, 업체당 최대 1억5000만원까지 지원 가능하다. 대출기간은 최대 7년 이내로, 광주은행 전 영업점에서 신청 가능하다.


고병일 광주은행장은 "이번 특별보증이 지역 소상공인의 경영 안정을 돕고 활력을 불어넣는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 광주신용보증재단과 긴밀히 협력해 지역 소상공인의 금융 부담을 덜고 지역경제 활성화에 기여하겠다"고 말했다.

고병일 광주은행장(사진 왼쪽), 염규송 광주신용보증재단 이사장이 기념촬영을 하고 있다. 광주은행

고병일 광주은행장(사진 왼쪽), 염규송 광주신용보증재단 이사장이 기념촬영을 하고 있다. 광주은행

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
