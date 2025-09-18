더불어민주당 3대특검 종합대응 특별위원회 이성윤 의원 등이 18일 국회 의안과에 '윤석열·김건희 등의 국정농단 사건 진상규명을 위한 전담재판부 설치에 관한 법률안'을 제출하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"크록스 신지 말래서 12만원 썼는데" 뿔난 스타벅... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 與, 내란·국정농단 전담재판부 설치법 발의…"위헌 소지 차단"
2025년 09월 18일(목)
더불어민주당 3대특검 종합대응 특별위원회 이성윤 의원 등이 18일 국회 의안과에 '윤석열·김건희 등의 국정농단 사건 진상규명을 위한 전담재판부 설치에 관한 법률안'을 제출하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"욕하면서 닮아가나" 다낭 공항 민폐 한국인들…테이블 위 맨발 '척'
"고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력난에 파격조건 내건 日 기업들
"치킨 튀겨 年30억 벌어요"…BBQ 전국매출 1위 점주의 비결
"美 요구에 동의하면 내가 탄핵당할 것"…타임지, 李대통령 인터뷰 공개
"38살인데 코인노래방 다녀"…고객 조롱한 카드사 직원들
"차라리 뚱뚱한 게 낫다"…8만명 대상 조기사망위험 조사해보니
"원수는 외나무 다리에서"…박근혜·조희대 쓰리샷 올린 최민희 표정 보니
고민정, 오세훈 한강버스에 "2시간이면 제주 다녀오겠다"
"크록스 신지 말래서 12만원 썼는데" 뿔난 스타벅스 직원들 때아닌 집단소송
저속노화 열풍에 셀럽들 극찬 이어지더니…푸드검색 1위 오른 '이것'
안전자산 새 주인공 등장?…올해 '금'보다 더 반짝인 '은'