울진군, 2025년 양성평등주간 기념행사 성황

'모두가 존중받는 성평등 사회·모두가 행복한 울진' 주제

경북 울진군(군수 손병복)은 울진군 여성단체협의회(회장 최옥수) 주관으로 지난 9월 17일 울진연호문화센터에서'2025년 울진군 양성평등주간 기념행사'를 성황리에 개최했다.

'모두가 존중받는 성평등 사회, 모두가 행복한 울진'을 주제로 열린 이번 행사에는 여성단체 회원과 군민 등 400여명이 참석했다.

드림태권도의 태권도 공연을 시작으로 여성단체 소개, 유공자 표창, 주제 퍼포먼스'매직트리' 등이 이어졌고 뜨거운 호응 속에 진행됐다.

특히 이날 방송인 이성미 씨가 주제 강연자로 나서, '진정한 성평등은 일상 속 작은 배려에서 시작된다'는 메시지를 전하며 큰 박수를 받았다.

또 행사장 외부 부대행사로 울진군보건소와 울진군 가족센터가 운영하는 홍보부스가 마련돼 다양한 정보를 제공했고, 경북광역여성새일센터에서'이음카(커피차)'를 운영해 행사장 분위기에 활기를 더했다.

최옥수 울진군 여성단체협의회장은 "오늘의 행사가 단순한 기념을 넘어 성평등에 대한 인식을 바꾸는 출발점이 되길 바란다"며 "앞으로도 여성단체가 중심이 돼 건강한 성평등 문화를 만들어가겠다"라고 말했다.

손병복 군수는 "양성평등은 더 나은 사회로 가기 위한 기본 전제이며, 군민 모두가 차별 없이 존중받는 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"라고 말했다.





