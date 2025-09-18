본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

카카오페이, 강원도 산불전문예방진화대에 안전장비 전달

문채석기자

입력2025.09.18 11:05

시계아이콘00분 13초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

1억1000여만원 기금 조성…필수 장비 4종 안전키트 전달

카카오페이는 18일 재단법인 바보의나눔, 한국소방산업협회와 함께 강원도 산불전문예방진화대에 제공할 안전 장비 키트를 전달했다고 밝혔다.


카카오페이와 재단법인 바보의나눔, 한국소방산업협회가 참여하는 강원특별자치도 산불전문예방진화대 안전장비 전달식 후 기념촬영 모습. 왼쪽부터 이윤나 바보의나눔 사업부 총괄부장, 이윤근 카카오페이 ESG(환경·사회·지배구조)협의체장, 김영정 소방산업협회 경영혁신본부장, 전욱찬 강원도산불방지센터 예방대책실장. 카카오페이

카카오페이와 재단법인 바보의나눔, 한국소방산업협회가 참여하는 강원특별자치도 산불전문예방진화대 안전장비 전달식 후 기념촬영 모습. 왼쪽부터 이윤나 바보의나눔 사업부 총괄부장, 이윤근 카카오페이 ESG(환경·사회·지배구조)협의체장, 김영정 소방산업협회 경영혁신본부장, 전욱찬 강원도산불방지센터 예방대책실장. 카카오페이

AD
원본보기 아이콘

카카오페이는 모금을 통해 총 1억1000여만원의 기금을 조성했다.

기금으로 산불 진화용 헬멧과 보호 고글, 방화두건 등 필수 장비 4종으로 구성된 안전 장비 키트를 제작해 전달했다.


이윤근 카카오페이 ESG(환경·사회·지배구조)협의체장은 "산불 현장 최일선에서 헌신하는 진화대 직원들이 안전 장비 부족으로 겪는 어려움을 덜 수 있게 돼 뜻깊게 생각한다"고 말했다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력난에 파격조건 내건 日 기업들 "고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

강동원·송가인·김완선까지…1인 기획사 미등록 파문 확산

고민정, 오세훈 한강버스에 "2시간이면 제주 다녀오겠다"

4만원 받다가 갑자기 '64만원' 껑충…APEC 상술에 시장도 화들짝

'유튜브 재개' 강선우, 구독자 10만 돌파…'실버버튼' 영상 공개

박물관에 있던 3000년된 파라오 금팔찌 사라져…이집트 발칵

국악에 빠진 과자회사 회장님…윤영달의 '예술 경영론'

한강버스 정식 운항 시작…오세훈 "다른 교통수단엔 없는 '힐링'"

새로운 이슈 보기