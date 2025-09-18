카카오페이, 강원도 산불전문예방진화대에 안전장비 전달

1억1000여만원 기금 조성…필수 장비 4종 안전키트 전달

카카오페이는 18일 재단법인 바보의나눔, 한국소방산업협회와 함께 강원도 산불전문예방진화대에 제공할 안전 장비 키트를 전달했다고 밝혔다.

카카오페이와 재단법인 바보의나눔, 한국소방산업협회가 참여하는 강원특별자치도 산불전문예방진화대 안전장비 전달식 후 기념촬영 모습. 왼쪽부터 이윤나 바보의나눔 사업부 총괄부장, 이윤근 카카오페이 ESG(환경·사회·지배구조)협의체장, 김영정 소방산업협회 경영혁신본부장, 전욱찬 강원도산불방지센터 예방대책실장. 카카오페이 AD 원본보기 아이콘

카카오페이는 모금을 통해 총 1억1000여만원의 기금을 조성했다.

기금으로 산불 진화용 헬멧과 보호 고글, 방화두건 등 필수 장비 4종으로 구성된 안전 장비 키트를 제작해 전달했다.

이윤근 카카오페이 ESG(환경·사회·지배구조)협의체장은 "산불 현장 최일선에서 헌신하는 진화대 직원들이 안전 장비 부족으로 겪는 어려움을 덜 수 있게 돼 뜻깊게 생각한다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



