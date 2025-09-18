본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

속초시 조양동, 쓰레기 더미 속 위기가구 '클린 케어'로 새 보금자리

이종구기자

입력2025.09.18 10:59

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

자원봉사자·협의체·동직원 등 20여 명 참여
깨끗한 생활터전 선물

강원도 속초시 조양동 행정복지센터(동장 오성봉)는 쓰레기 더미 속에서 생활하던 기초생활수급자 가구를 발굴해 지난 17일 '취약계층 클린케어 사업'을 진행했다.

속초시 조양동 행정복지센터가 쓰레기 더미 속에서 생활하던 기초생활수급자 가구를 발굴해 지난 17일 '취약계층 클린케어 사업'을 진행하고 있다. 속초시 제공

속초시 조양동 행정복지센터가 쓰레기 더미 속에서 생활하던 기초생활수급자 가구를 발굴해 지난 17일 '취약계층 클린케어 사업'을 진행하고 있다. 속초시 제공

AD
원본보기 아이콘

해당 가구는 질병으로 일상생활이 어려운 상황에서 집 안에 1t 트럭 10대 분량의 쓰레기가 쌓여 있는 등 위생과 안전이 심각하게 우려되는 열악한 환경에 놓여 있었다.


이에 조양동 행정복지센터는 조양동지역사회보장협의체(민간위원장 윤임용)의 '쾌적한 공간 나눔 '사업과 연계하고 속초종합사회복지관(관장 정지현)과 협력해 쓰레기와 불필요한 물품을 정리·처리하는 청소를 진행했다.

해당 가구에게 깨끗하고 쾌적한 생활환경을 선물한 이날 청소에는 속초종합사회복지관 자원봉사자, 조양동지역사회보장협의체 위원, 동직원 등 20여 명이 함께해 민·관 협력의 바람직한 실천을 보여줬다.


조양동 행정복지센터는 사례관리사업비를 활용해 이불 및 필요한 생필품을 지원할 예정이며 지속적인 모니터링을 통해 대상자의 건강한 생활과 사회복귀를 도울 계획이다.


조양동지역사회보장협의체 공동위원장은 "이번 클린케어 활동이 대상 가구의 건강과 안전에 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "취약계층의 주거환경 개선을 위해 지역사회 여러 기관과 함께 위기가구를 적극 발굴하고 지원해 나가겠다"고 밝혔다.




속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력난에 파격조건 내건 日 기업들 "고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

강동원·송가인·김완선까지…1인 기획사 미등록 파문 확산

고민정, 오세훈 한강버스에 "2시간이면 제주 다녀오겠다"

4만원 받다가 갑자기 '64만원' 껑충…APEC 상술에 시장도 화들짝

'유튜브 재개' 강선우, 구독자 10만 돌파…'실버버튼' 영상 공개

박물관에 있던 3000년된 파라오 금팔찌 사라져…이집트 발칵

국악에 빠진 과자회사 회장님…윤영달의 '예술 경영론'

한강버스 정식 운항 시작…오세훈 "다른 교통수단엔 없는 '힐링'"

새로운 이슈 보기