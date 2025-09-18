본문 바로가기
한국골프장경영협회, 노란봉투법 시행 대응 방향 논의

노우래기자

입력2025.09.18 10:44

제166차 이사회 개최 회원사 지원 방안 마련
내년 예산 변경 및 사업 계획 상정 의결
회원사 리스크 최소화 맞춤형 매뉴얼 제작 배포

한국골프장경영협회가 제166차 이사회를 열고 노란봉투법 시행 대응 방향에 대해 논의했다.


17일 경기도 성남시 분당구에 위치한 한국골프회관에서 경기 침체와 제도 변화 속에서 골프장 업계의 안정적인 운영 기반을 마련하고 회원사 지원을 강화하기 위한 방안들을 마련했다고 18일 밝혔다. 이사회에서는 2026년 예산총회 개최방식 변경 및 예산변경, 내년도 사업계획 및 예산안이 상정돼 의결됐다.

한국골프장경영협회가 제166차 이사회를 열고 있다. 한국골프장경영협회 제공

이날 이사회에서는 공동구매 플랫폼, 채용 플랫폼, 규제 개선 연구 용역, 골프 산업 홍보 및 백서 발간 사업 등 핵심 과제를 강화하기로 했고 보고 사항으로 기후대별 전국 회원사 연구소 지원 실적, 대중형 골프장 제도 및 표준 약관 개정 추진 경과, 노란봉투법 시행에 따른 골프장 대응 방향 등을 다뤘다.

협회는 "카트·캐디 선택제, 예약 취소 기준, 음식물 반입 허용 등 쟁점 사안에 대한 업계 입장을 정부에 적극 개진하고 있다"며 "2026년 3월 시행 예정인 노란봉투법과 관련해 회원사 리스크를 최소화할 수 있는 맞춤형 대응 매뉴얼을 제작·배포할 계획"이라고 밝혔다.


최동호 회장은 "협회는 앞으로도 업계 현실과 괴리가 있는 법규와 세제 개선을 최우선 과제로 삼고 합리적 제도 정착을 위해 정책 연구와 대외 홍보를 강화할 것"이라며 "궁극적으로 골프산업을 외부 충격에도 흔들리지 않는 지속가능한 성장산업으로 자리매김하기 위해 인력과 예산을 적재적소에 배치하고 집행하겠다"고 말했다.




노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
