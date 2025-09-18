본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

지역 회계투명성 높인다…공인회계사회 '지역투명성위원회' 출범

권현지기자

입력2025.09.18 10:31

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국공인회계사회는 지난 17일 지역 사회의 회계투명성 제고를 위한 '지역투명성위원회' 출범식을 개최했다고 18일 밝혔다.

지난 17일 서울 코리아나호텔에서 열린 ‘지역투명성위원회’ 출범식에서 최운열 한국공인회계사회 회장(오른쪽에서 여덟번째)과 지역투명성위위원회 지역위원 등 참석자들이 출범 세레모니를 하고 있다. 한국공인회계사회

지난 17일 서울 코리아나호텔에서 열린 ‘지역투명성위원회’ 출범식에서 최운열 한국공인회계사회 회장(오른쪽에서 여덟번째)과 지역투명성위위원회 지역위원 등 참석자들이 출범 세레모니를 하고 있다. 한국공인회계사회

AD
원본보기 아이콘

출범식은 서울 코리아나호텔에서 '함께 만드는 투명한 지역, 함께 누리는 신뢰의 미래'라 주제로 열렸다. 소영철 서울시의원, 허훈 서울시의원, 정지웅 서울시의원 등이 참석한 가운데, 전국 각 지역의 위원장을 비롯한 회계사 위원들이 위촉장을 받았다.


최운열 한국공인회계사회 회장은 출범사에서 "지역투명성위원회의 출범은 단순한 조직 신설이 아닌 회계투명성을 높이고 전문가 역량을 공익으로 환원하는 공인회계사들의 결의가 담긴 역사적 첫걸음"이라며 "더욱 투명한 사회와 희망찬 미래를 향한 새로운 도약이 될 것"이라고 말했다.

오세훈 서울시장은 축사를 통해 "오늘 첫발을 내딛는 위원회의 사회적 역할에 큰 기대를 걸고 있다"며 "위원회의 슬로건인 '함께 만드는 투명한 지역, 함께 누리는 신뢰의 미래'는 서울시가 지향하는 가치와도 맞닿아 있으며, 서울시도 이 비전을 공유해 시민들이 체감할 수 있는 변화를 함께 만들어가겠다"고 밝혔다.


지역투명성위원회는 전국 50개 지역의 858명 공인회계사들이 참여해 ▲지역사회 소상공인·비영리단체 회계·세무 무료 상담, ▲청소년 회계 교육 등 사회공헌 활동, ▲지방의회·지자체와의 협력 강화 ▲투명회계 캠페인 전개 등의 활동을 전개할 계획이다.


한국공인회계사회는 "지역투명성위원회 출범을 계기로 지역사회의 신뢰받는 동반자로 자리매김하고, 회계투명성을 높여 건강한 지방자치 발전에 기여할 것"이라고 밝혔다.




권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력난에 파격조건 내건 日 기업들 "고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

강동원·송가인·김완선까지…1인 기획사 미등록 파문 확산

고민정, 오세훈 한강버스에 "2시간이면 제주 다녀오겠다"

4만원 받다가 갑자기 '64만원' 껑충…APEC 상술에 시장도 화들짝

'유튜브 재개' 강선우, 구독자 10만 돌파…'실버버튼' 영상 공개

"욕하면서 닮아가나" 다낭 공항 민폐 한국인들…테이블 위 맨발 '척'

국악에 빠진 과자회사 회장님…윤영달의 '예술 경영론'

최고높이 없애고 대상지 확대…서울시, 도심 재개발 드라이브 건다

새로운 이슈 보기