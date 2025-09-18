신한투자, '신한 프리미어 내자녀 금전증여신탁' MTS 가입 서비스

신한투자증권은 자녀에게 금전을 증여하고 해당 증여 재산의 관리가 용이하도록 도와주는 '신한 프리미어 내자녀 금전증여신탁'의 신한 SOL증권 애플리케이션 가입 서비스를 개시했다고 18일 밝혔다.

'신한 프리미어 내자녀 금전증여신탁'은 부모가 자녀에게 금전을 증여할 수 있도록 한 상품으로, 모바일 앱을 통해 쉽게 가입할 수 있다. 가입이 완료되면 신탁재산은 자녀 계좌로 이전되며, 이후 증여자인 부모가 모바일 앱이나 홈페이지를 통해 직접 운용지시를 할 수 있다.

가입을 위해서는 금전을 받을 미성년 자녀 명의의 계좌가 사전에 개설돼 있어야 한다. 또한 해당 계좌는 부모 중 1인이 법정대리인 자격으로 개설된 계좌여야 한다. 계좌 개설 후 부모 본인의 계좌에 증여금을 입금한 뒤 신한 SOL증권 앱의 '금융상품> 신탁> 신탁가입하기' 메뉴를 통해 가입 절차를 진행하면 된다.

권영대 신한투자증권 투자상품본부장은 "모바일 앱을 통한 금전증여신탁 가입으로 자녀에게 손쉽게 증여가 가능해졌다"며 "자녀의 공인인증서 발급 없이도 웹과 MTS를 통해 운용지시가 가능해 증여된 재산 관리가 더욱 편리해졌다"고 말했다.





