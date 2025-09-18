본문 바로가기
사천시, 2025년 공무직 근로자 임금·단체협약 체결

영남취재본부 최순경기자

입력2025.09.18 09:59

노사 간 상호 신뢰와 존중을 바탕
5차례의 교섭을 진행

경남 사천시(시장 박동식)는 지난 16일 민주노총 민주일반연맹 일반노동조합(위원장 강동화)과 '2025년 임금 및 단체협약'을 체결했다고 18일 밝혔다.


이번 협약에는 기본급 2.5% 인상, 정근수당 인상, 장기 재직 휴가 확대, 수능 자녀 특별휴가 신설 등 근로조건 개선 사항이 포함됐다.

사천시청 전경

시는 노사 간 상호 신뢰와 존중을 바탕으로 5차례의 교섭을 진행했으며, 양측의 적극적인 소통과 협조를 통해 합의안을 마련했다.


이번 임단협 체결로 사천시 공무직 근로자의 근로환경이 개선될 것으로 전망되며, 시는 앞으로도 노사 상생과 협력을 바탕으로 안정적인 행정서비스 제공에 최선을 다할 방침이다.


박동식 시장은 "성실하게 직무를 수행하는 공무직 근로자 여러분께 감사드리며, 앞으로도 노사가 함께 협력해 시민 중심의 행정서비스 향상에 최선을 다하겠다"고 말했다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
아시아경제(www.asiae.co.kr)

