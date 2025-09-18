본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

DB손보, 화물차 안전운전습관 유도하는 'UBI 특약' 출시

최동현기자

입력2025.09.18 08:35

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

DB손해보험이 지난 11일 영업용 자동차보험에 1t 초과 화물자동차 운전자를 대상으로 하는 '전자식 운행기록정보 활용 안전운전 UBI(Usage-Based Insurance·UBI) 특약'을 출시했다고 18일 밝혔다.


이번 특약은 한국교통안전공단과 업무협약을 통해 출시됐다. 차량에 장착된 전자식 운행기록장치(Digital Tachograph·DTG)를 통해 수집된 운행기록 데이터를 활용한다. 과속, 급가속, 급감속 등 운전자의 위험운전 행동을 분석해 안전운전 습관을 가진 운전자에게 보험료 할인 혜택을 제공한다.

DB손보, 화물차 안전운전습관 유도하는 'UBI 특약' 출시
AD
원본보기 아이콘

고객은 특약 가입을 위해 화물차 운행기록을 한국교통안전공단에 제출해야 한다. 최근 12개월 내 2000km 이상 주행 이력이 있고 안전운점점수가 81점 이상이면 10%의 보험료 할인을 받을 수 있다.


DB손해보험은 특약 개발로 화물차 운전자들이 자발적으로 안전운전을 실천을 유도하고 이를 통해 교통사고 예방과 화물차 운행 안전성을 높여 고객 만족도와 사회적 편익을 동시에 제고한다는 방침이다.


DB손해보험 관계자는 "화물차는 장거리 운행과 고중량 운송 특성상 교통사고 발생 시 피해 규모가 크다"며 "이번 UBI 특약은 운전자의 안전운전 습관 형성을 지원하고 실질적인 보험료 절감 혜택을 제공해 안전문화 확산과 사회적 비용 절감에 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.




최동현 기자 nell@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력난에 파격조건 내건 日 기업들 "고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

4만원 받다가 갑자기 '64만원' 껑충…APEC 상술에 시장도 화들짝

'유튜브 재개' 강선우, 구독자 10만 돌파…'실버버튼' 영상 공개

"욕하면서 닮아가나" 다낭 공항 민폐 한국인들…테이블 위 맨발 '척'

"고 이재석 경사 최소 55분 생존"…해경 보고서 오류

"38살인데 이러고 있다"…결제내역 보며 고객 조롱한 카드사 직원들

국악에 빠진 과자회사 회장님…윤영달의 '예술 경영론'

트럼프, 英윈저성 국빈만찬서 "내 인생 최고의 영예"

새로운 이슈 보기