DB손보, 화물차 안전운전습관 유도하는 'UBI 특약' 출시

DB손해보험이 지난 11일 영업용 자동차보험에 1t 초과 화물자동차 운전자를 대상으로 하는 '전자식 운행기록정보 활용 안전운전 UBI(Usage-Based Insurance·UBI) 특약'을 출시했다고 18일 밝혔다.

이번 특약은 한국교통안전공단과 업무협약을 통해 출시됐다. 차량에 장착된 전자식 운행기록장치(Digital Tachograph·DTG)를 통해 수집된 운행기록 데이터를 활용한다. 과속, 급가속, 급감속 등 운전자의 위험운전 행동을 분석해 안전운전 습관을 가진 운전자에게 보험료 할인 혜택을 제공한다.

고객은 특약 가입을 위해 화물차 운행기록을 한국교통안전공단에 제출해야 한다. 최근 12개월 내 2000km 이상 주행 이력이 있고 안전운점점수가 81점 이상이면 10%의 보험료 할인을 받을 수 있다.

DB손해보험은 특약 개발로 화물차 운전자들이 자발적으로 안전운전을 실천을 유도하고 이를 통해 교통사고 예방과 화물차 운행 안전성을 높여 고객 만족도와 사회적 편익을 동시에 제고한다는 방침이다.

DB손해보험 관계자는 "화물차는 장거리 운행과 고중량 운송 특성상 교통사고 발생 시 피해 규모가 크다"며 "이번 UBI 특약은 운전자의 안전운전 습관 형성을 지원하고 실질적인 보험료 절감 혜택을 제공해 안전문화 확산과 사회적 비용 절감에 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.





최동현 기자



