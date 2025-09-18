KB손보, 생성형 AI 활용한 '자동차사고 과실비율' 산정 서비스 도입

KB손해보험이 생성형 인공지능(AI)을 활용한 '자동차사고 과실비율 AI 에이전트(Agent)' 서비스 개발을 완료하고 업무에 본격 도입했다고 18일 밝혔다.

자동차사고 과실비율 AI Agent는 접수된 사고 내용을 AI가 스스로 분석해 해당 사고에 적용될 것으로 예상되는 과실비율을 자동으로 산정 후 안내해주는 서비스다.

기존엔 직원들이 손해보험협회의 자동차 과실비율 표준 가이드라인을 직접 검색해 과실비율을 결정해야 했다. 하지만 이제는 자동차사고 과실비율 AI Agent 서비스를 통해 입력된 사고 정보를 바탕으로 AI가 사고 유형별 과실비율을 추천해줌으로써 일관된 과실비율 산정이 가능하다.

이번 서비스 도입으로 반복적인 검색 업무가 줄어들어 사고 처리 과정이 한층 빨라지고 과실 판정이 명확해져 고객이 보다 신속하고 객관적인 보상 서비스를 받을 수 있을 것으로 기대된다.

한편 KB손해보험은 KB금융그룹이 공동으로 구축한 'KB GenAI 포털'을 기반으로 임직원의 업무 생산성을 높일 수 있는 과제를 지속 발굴해왔다. 이번 자동차사고 과실비율 AI Agent를 시작으로 연말까지 민원관리, 콜센터 상담지원, 계약 인수심사, 광고심의 등의 AI Agent를 추가로 선보일 예정이다.

KB손해보험 관계자는 "생성형 AI를 통한 업무 혁신은 단순히 업무 효율성 향상에 그치는 것이 아니라 정확하고 일관된 서비스 제공으로 고객 만족도를 높이는 데 있다"며 "KB손해보험은 앞으로도 보험 비즈니스의 모든 영역에서 AI 기반 디지털 혁신을 지속 추진하겠다"고 말했다.





