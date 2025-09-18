AI 스타트업 현장 찾은 배경훈 장관…"경진대회 열어 혁신 지원"

관계 부처 장관 중 첫 AI 현장 방문

연내 경진대회서 10개팀 선정·지원

배경훈 과학기술정보통신부 장관이 초기 단계 인공지능(AI) 스타트업 발굴·투자를 위한 재원 확보 방안 마련에 나섰다.

배경훈 과학기술정보통신부 장관. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

배 장관은 18일 서울 강남구 한국통신사업자연합회(KTOA)에서 혁신적·모범적인 지원 방안을 모색하기 위한 간담회를 주재했다. AI 스타트업 현장을 찾은 것은 관계 부처 장관 중 처음이다.

앞서 이재명 대통령은 ‘국민성장펀드 국민보고대회’를 통해 30조원 이상의 AI 분야 투자계획을 발표했다. 또 ‘국가AI전략위원회’ 출범 및 ‘청년 창업 상상콘서트’를 통해 민간을 뒷받침할 전략적 투자와 도전적 창업, AI·딥테크 기업에 대한 적극적인 지원 의지를 피력했다.

과기정통부도 이에 발맞춰 ‘정부-이동통신사 AI 투자 협력 선언식'과 ‘AI 스타트업 투자 및 지원 활성화 간담회' 등을 개최하고 투자 유치가 힘든 초기·소규모 AI 스타트업의 애로사항을 청취해 왔다.

배 장관은 투자 가치가 높은 기업들을 과감하게 발굴·투자하기 위한 경진대회를 도입하기로 했다. 코리아 IT 펀드(KIF) 출자사인 이통 3사 관계자들도 이날 간담회에 참석해 협력 의지를 드러냈다.

정부는 '이노베이터 챌린지’(가칭)를 통해 연말까지 10팀 이내의 수상 기업을 선발할 계획이다. 심사는 투자 재원 운용을 담당할 벤처투자사(VC)와 스타트업 인큐베이터·액셀러레이터, AI 기술·창업 전문가 등 분야별 전문가들이 한다.

수상 기업에는 KIF 재원에 기반한 우선적 투자 유치 기회와 KTOA가 운영 중인 입주공간 및 해외 IR 참여 기회를 제공한다. 과기정통부 창업 지원 사업 내 가점 혜택도 부여해 빠른 성장을 유도한다. 상세 추진 방식은 다음 달 중 공개할 예정이다.

배 장관은 간담회 후 KTOA가 운영 중인 벤처육성기관 ‘벤처리움’을 방문해 입주 청년 창업가 등을 만나 애로를 듣고 격려했다.

배 장관은 "청년 기업가들이 희망을 갖고 적극적으로 도전할 수 있는 투자 환경 조성에 힘쓰겠다"며 "정부는 AI 스타트업은 물론 우주·위성·방산 등을 아우르는 다양한 기술·산업과 연계된 혁신적 AI 전환(AX) 스타트업도 과감히 발굴·지원해 나가겠다”고 말했다.





