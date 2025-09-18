본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

KAIST-POSTECH, 정기 교류 '포카전' 이달 대전서 개최

대전=정일웅기자

입력2025.09.18 08:01

시계아이콘01분 15초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

KAIST와 POSTECH 간 정기 교류전이 이달 대전에서 열린다.


KAIST는 19~20일 KAIST에서 'POSTECH-KAIST 학생대제전(이하 포카전)'이 열린다고 18일 밝혔다. 포카전은 두 대학이 교류를 증진할 목적으로 2002년부터 올해까지 22회째 진행하는 정기 교류전이다.

'제22회 POSTECH-KAIST 학생 대제전' 포스터. KAIST 제공

'제22회 POSTECH-KAIST 학생 대제전' 포스터. KAIST 제공

AD
원본보기 아이콘

양 대학은 해마다 9월 대전과 포항을 교차해 오가며 교류전을 진행한다. 올해는 원정 대학의 명칭을 앞에 표기한다는 원칙에 따라 교류전 명칭을 '포카전'으로 정했다. 교류전은 '사이언스 워(Science War)'라는 별칭으로도 이름이 알려졌다. 주요 프로그램은 과학경기, 운동경기, 교류 공연, 방송제 등으로 구성된다.


올해 포카전은 해킹·인공지능(AI) 경연대회·과학 퀴즈 등 과학경기 3종목과 야구·축구·농구·e-스포츠 등 운동경기 4종목에서 양 대학 학생들 간 경기가 진행된다.


포카전 첫날 열릴 과학경기에서는 오후 2시~이튿날 오전 2시까지 해킹대회가 먼저 열린다. 해킹대회는 암호학 등 정보보안 문제를 라운드별로 출제, 주어진 문제를 해결할 때마다 점수를 쌓아 우열을 가리는 방식이다.

참가자들은 제한 시간 안에 문제를 풀어야 하며, 모든 팀원이 순차적으로 경기에 참여해야 한다. 생성형 AI 도구 사용이 허용되는 것도 특징이다. 중계 화면을 통해 실시간 점수와 풀이 장면이 공개돼 경기를 이해하는 관람객도 현장에서 긴장감을 갖게 된다.


같은 날 오후 5시 대전 e-스포츠 경기장에서는 AI 경연대회가 열린다. 이 대회는 자동차 축구 게임인 로켓 리그 게임을 기반으로 한다. 두 대학 참가자들이 직접 만든 AI 프로그램으로 차량을 조종해 골을 넣는 방식이다. 경기는 여러 맵에서 5판 3선 승제로 치러지며 세트당 5분씩 진행된다.


둘째 날 오후 류근철 스포츠컴플렉스에서는 과학 퀴즈가 열린다. 참가자들은 과학 상식과 최신 연구 동향을 묻는 문제를 풀며 점수를 얻고, 동시에 전략 카드 게임 '배틀 라인(Battle Line)'을 변형한 방식으로 병사카드와 전략 카드를 배치해 깃발을 확보한다. 이 과정에서 참가자들의 전략적 사고와 팀워크는 승리의 주요 포인트가 된다.


운동경기는 전통 스포츠와 e스포츠가 어우러져 치러진다. 야구, 축구, 농구 경기는 KAIST 캠퍼스 내 운동장에서 열리며, e스포츠(리그 오브 레전드)는 3판 2선 승제로 진행된다. 경기마다 현장 이벤트가 마련돼 학생과 관객의 참여 열기를 더할 예정이다.


종합우승은 총 7개 종목 중 4개 이상을 선점한 대학에 돌아간다. 현재까지의 통산 전적에서는 KAIST가 최근 3연승을 달성하며 통산 전적 12승 8패를 기록, POSTECH을 앞서고 있다.


이광형 KAIST 총장은 "포카전은 KAIST와 POSTECH 재학생이 과학과 스포츠를 매개로 상호 교류하는 축제의 장"이라며 "포카전을 통해 양 대학 학생들이 대한민국 이공계를 대표하는 주역으로서 자부심을 갖고 과학기술의 미래를 함께 열어갈 동력을 찾길 바란다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력난에 파격조건 내건 日 기업들 "고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

4만원 받다가 갑자기 '64만원' 껑충…APEC 상술에 시장도 화들짝

'유튜브 재개' 강선우, 구독자 10만 돌파…'실버버튼' 영상 공개

"고 이재석 경사 최소 55분 생존"…해경 보고서 오류

"38살인데 이러고 있다"…결제내역 보며 고객 조롱한 카드사 직원들

"죽은게 기뻐? 너 추방" "좌파는 살인자다"…세계가 늪으로

국악에 빠진 과자회사 회장님…윤영달의 '예술 경영론'

金 너무 올라 부담스럽다면…대체 투자처로 주목받는 '은'

새로운 이슈 보기