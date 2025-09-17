조현 "시진핑 APEC 방한 희망"…中왕이 "교류 늘려야"

베이징서 韓中외교장관 회담



조현 외교부 장관이 왕이 중국 외교부장을 만나 다음 달 말 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 시진핑 중국 국가주석이 한국을 방문하고 한중 관계가 발전하기를 바란다고 밝혔다.

조 장관은 17일 중국 베이징 댜오위타이 국빈관에서 왕 부장과 만나 "동북아시아 지역에서 APEC이 (올해) 한국에 이어 내년에 또 중국에서 개최된다는 것은 매우 뜻깊은 일"이라며 "이를 계기로 APEC 발전뿐만 아니라 한중관계가 발전할 수 있는 계기가 되기를 바란다"고 말했다. 이어 "시 주석이 경주 정상회의에 참석하고 방한을 통해 양국 관계가 발전하기를 바란다"고 말했다.

이에 왕 부장은 "박병석 전 국회의장의 방중과 우원식 국회의장의 중국 전승절 행사 참석이 양국의 상호 이해에 긍정적 역할을 했다"며 "중국과 한국은 가까운 이웃으로, 우리는 자주 다니고 많이 교류할 필요가 있다"며 "이는 양국이 이해를 깊이하고 오판을 피하며 상호신뢰를 증진하고 협력을 심화하는 데 이롭다"고 강조했다.

그는 올해가 제2차 세계대전 승전이자 유엔 창설 80주년임을 언급한 뒤 "한국을 포함한 국제 사회와 함께 역사를 새기고 선열을 기리며 유엔을 핵심으로 하는 국제 시스템을 지켜 국제 질서가 더 공정하고 합리적인 방향으로 발전하도록 추동하기를 바란다"고 덧붙였다.

조 장관의 방중은 취임 후 이날이 처음이다. 그는 이날 왕 부장과 회담 후 만찬을 함께 할 예정이다. 회담에서는 시 주석의 경주 APEC 정상회의 계기 방한 계획이 중점적으로 다뤄질 것으로 예상된다. 중국은 아직 확답하지는 않고 있지만 시 주석의 참석 가능성이 큰 것으로 알려졌다.

중국 전승절 계기로 열린 북중 정상회담에서는 비핵화에 대한 언급이 없어 '북핵 불용'이라는 중국의 입장이 달라진 것 아니냐는 우려가 나오는 가운데, 북한 문제도 주요하게 논의될 것이라는 관측이 나온다. 중국이 한국 서해상에 무단으로 설치한 구조물도 논의 대상이 될 것으로 전망된다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>