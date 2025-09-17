"장수 보다 건강 수명이 중요"…고령화 해법 찾는 의료기술·산업 전략

보건복지부 주최 '세계 바이오서밋 2025'

"단순한 장수(longevity)보다 품격 있는 건강수명(health span) 연장이 핵심입니다."

보건복지부와 세계보건기구(WHO)가 공동으로 17일 서울 중구 신라호텔에서 개최한 '세계 바이오서밋 2025' 두번째 세션 '고령화 & 의료기술'을 주제로 한 토론에서 패널들이 대화를 나누고 있다. 정동훈 기자 AD 원본보기 아이콘

보건복지부가 세계보건기구(WHO)와 공동으로 17일 서울 중구 신라호텔에서 개최한 '세계 바이오서밋 2025'에서 전 세계가 직면한 초고령 사회에 대응하기 위한 의료기술·정책적 해법이 집중 논의됐다. 두번째 세션 '고령화 & 의료기술'을 주제로 한 패널 토론에서 덴마크·싱가포르·일본·한국 등 각국 전문가와 업계 대표들은 ▲의료기술 혁신 ▲로봇·AI(인공지능) 등 에이지테크(Age-Tech) ▲노인 복지정책 ▲산업 활성화 전략을 두루 짚었다.

노년층 부동산 중심 자산, 에이지테크 확산 걸림돌…블록체인 등으로 유동화해야

매스 프리보르 주한 덴마크 대사관 보건의료 참사관은 자국의 노인 돌봄 개혁 경험을 소개했다. 그는 "덴마크는 세금을 기반으로 한 공공재원 체계에서 노인의 독립성과 존엄을 중시한다"며 최근 10여 년간 요양시설 입소율이 줄고 재가 돌봄이 확대된 점을 강조했다.

덴마크 의회는 지난해 '노인돌봄 개혁'을 통과시키며 돌봄의 패러다임을 '문서 관리와 미시적 기준'에서 '가치·목표 중심의 팀 기반 돌봄'으로 전환했다. 특히 로봇 기술을 국가 전략 차원에서 육성, 간호인력의 업무를 줄이고 효율성을 높이는 방안을 추진 중이다. 그는 "데이터 보안·표준화 문제를 병행 해결하면서, 선택과 자율을 확대하는 것이 핵심"이라고 말했다.

이동희 산업연구원 실장은 기술 발전이 가져올 철학적·사회적 변화를 언급했다. 그는 "2045년이면 인공지능(AI)과 의료기술 등 에이지테크의 발달로 인간이 생물학적 한계를 넘어서는 특이점(singularity)이 도래할 수 있다는 전망도 있다"며 "에이지테크의 결과물을 제품이나 서비스의 형태로 시장과 산업을 발전시켜야하는데 어떻게 이 문제를 풀 수 있는지 고민해야할 때"라고 말했다. 에이지 테크(Age-Tech)는 '노화(Aging)'와 '기술(Technology)'의 합성어로, 고령층의 건강하고 독립적인 삶을 지원하기 위해 인공지능, 사물인터넷, 로봇 등 첨단 기술을 활용한 제품과 서비스를 의미한다.

이 실장은 "국내 베이비붐 세대는 자산은 많지만 대부분 부동산에 묶여 있다"며 "노인의 가처분 소득 부족이 에이지테크 확산의 걸림돌이 될 수 있다"고 지적했다. 주택연금 등 기존 제도의 한계를 극복하고, 블록체인 기반 자산 유동화 등 혁신적 금융 모델을 통해 노인의 소비 여력을 높여야 한다는 제언을 내놨다. 이어 "현재 정부 R&D(연구개발)와 공공조달 중심의 공급자 위주 개발에서 벗어나, 고령자가 직접 참여하는 수요자 기반 개발이 필요하다"고 강조했다.

글로벌 산업계 "조각난 기술, 통합 생태계 필요"

싱가포르의 젠코 모터스아카데미 대표는 산업계의 시각에서 고령화 대응 기술의 한계를 지적했다. 그는 "현재 임상 현장에서 쓰이는 기술은 부품을 따로 사서 조립하는 PC처럼 파편화·단절화돼 있다"며 "이를 통합하는 '리햅 릴레이션(Rehab Relation) 4.0' 생태계를 구축해야 한다"고 제안했다.

그는 환자·간병인·의료진·과학자·산업계·정책 당국 등 다섯 주체가 협력해야 지속 가능한 체계가 만들어진다고 강조했다. 또 "AI 기반 개인 맞춤·예측·예방의 '3P 의료'가 현실화되면, 노화와 기능 상실을 근본적으로 줄일 수 있다"며 데이터 기반 맞춤 돌봄의 중요성을 강조했다.

윤현주 아시아개발은행(ADB) 아시아개발은행(ADB) 선임 사회개발 전문관은 중국 사례를 통해 AI 활용 가능성을 공유했다. ADB는 중국 광시성 난닝시에서 AI 기반 간호사 교육·사례관리 툴을 도입해 현장에 적용 중이다. 그는 "간호사 대부분이 여성·엄마이자 가정 돌봄자이기에, 책상 앞에서 장시간 학습은 어렵다"며 "AI 대화형 훈련 도구를 통해 간호사가 이동 중에도 간단히 학습·상담할 수 있도록 지원하고 있다"고 소개했다.

ADB는 중국에서만 약 5억달러(약 6888억원) 규모의 노인 돌봄 프로젝트를 운영 중이며, 도시 재설계·간호사 역량 강화 등 종합적 접근을 병행하고 있다. 윤 전문관은 "기술이 취약계층에게도 접근 가능·감당 가능한 형태로 제공돼야 한다"며 국제기구·정부·산업계의 협력을 촉구했다.

길리어드 사이언스 코리아의 최재연 대표는 업계 시각에서 의료 혁신의 방향을 제시했다. 그는 "고령화 시대는 단순한 생명 연장이 아니라 완치·예방·삶의 질 개선이 중심이 돼야 한다"고 말했다. 길리어드는 C형 간염 치료제처럼 완치율 95% 이상을 달성한 치료제를 보급하며 사회적 비용 절감 효과를 입증했다. 최 대표는 "완치 치료제는 환자 개인에게 이익이 될 뿐 아니라 국가 재정을 건전하게 하는 솔루션"이라고 강조했다. 또 "치매 분야에서도 AI·빅데이터 기반 맞춤형 치료가 진행 중이며, 치매가 '과거의 병'으로 불리게 될 날이 오길 바란다"며 "혁신 속도를 따라잡는 신속한 제도 개선"을 정부에 당부했다.

토론을 종합한 이윤환 한국노년학회 회장은 "장수보다 건강수명(health span)이 핵심이며, 이를 위해 학계·산업·정부·국제기구가 협력하는 다학제적 접근이 필요하다"며 "기술의 확산·상용화 과정에서 난관이 있지만, 협력과 제도 개선이 뒷받침된다면 품위 있는 노년을 현실화할 수 있다"고 말했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>