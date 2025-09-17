창작오페라 '화전가' 내달 개막…6·25 직전 여인들의 삶 다뤄

2020년 국립극단이 창작 초연해 호평받은 연극 '화전가'가 오페라로 재탄생한다.

국립오페라단은 17일 예술의전당 N스튜디오에서 제작발표회를 열고 연극 화전가를 원작으로 하는 동명의 창작 오페라를 오는 10월25~26일 예술의전당 오페라극장에서 공연한다고 밝혔다.

화전가는 전쟁 직전인 1950년 4월 경상북도 안동을 배경으로 한다. 전쟁의 기운이 감돌고 이념 갈등이 퍼져있던 시기, 남성들은 역사의 소용돌이에 휩쓸려 세상을 떠났거나 투옥 중이다. 극은 남자들이 자리를 비운 집안을 배경으로 여성의 입장에서 역사 이면의 삶을 들여다본다.

무대는 남성 성악가 없이 여성 성악가 아홉 명이 채운다. 김씨, 고모, 세 딸과 며느리들, 마을 여인들이 김씨의 환갑잔치를 위해 모인다. 김씨는 성대한 잔치 대신 꽃놀이 가는 '화전놀이'를 제안하고 여인들은 요리하고 밤새 이야기하며 서로의 상처를 보듬는다.

최상호 국립오페라단 단장은 2023년 2월 취임 일성으로 한국을 대표하는 창작 오페라를 만들겠다고 약속했고 화전가를 무대에 올린다. 최 단장은 "궁극적으로 국립오페라단이 도달하고 싶은 목표는 해외 진출"이라며 "어떤 소재가 외국인들에게 부담 없이 가까이 다가가 그들이 이해하고 공감할 수 있을까 여러 고민을 한 끝에 화전가를 선택했다"고 밝혔다.

최 단장은 "화전가에는 세대 갈등이라든지, 소통 단절과 같은 지금 우리가 겪고 있는 아픔들이 담겨있고, 공동체를 회복하자는 메시지도 담겨 있다"고 설명했다.

음악극 '적로'를 함께 만들었던 배삼식 작가, 최우정 작곡가, 정영두 연출이 다시 의기투합했다. 안무가 출신인 정영두 연출은 창극 '리어'로 지난해 영국 공연계 최고 권위의 로렌스 올리비에상 후보에 올라 화제를 모았다. 그는 화전가를 통해 오페라 연출가로 데뷔한다.

정영두 연출은 극의 시대적 배경이 노래가 중심이 되는 오페라의 매력을 극대화해줄 것이라고 말했다.

"6.25 전쟁이 발발하기 2~3개월 전의 이야기이고 남자들은 서로 대적하는 정치적 입장을 갖고 있는 상황이다. 때에 따라서는 서로가 서로를 죽일 수도 있는 상황이다. 극의 상황 자체에 이미 드라마가 아주 극단적으로 강하게 응축돼 있다. 배삼식 작가의 작품은 드라마가 바깥으로 펼쳐지는 것이 아니라 극적인 상황 속에 처한 인물의 내면 안에서 펼쳐진다고 생각한다. 오페라가 노래의 비중이 큰 장르인데 배 작가가 창조한 아주 높은 극적 갈등이 이미 전제된 상황에서 누가 노래를 하더라도 극적인 드라마가 내적으로 펼쳐질 것으로 생각한다."

안동을 배경으로 하는 만큼 성악가들이 구사하는 안동 사투리는 극의 매력을 더할 것으로 기대된다.

김씨 역을 맡은 메조소프라노 이아경은 "아리아에서는 표준어를 주로 사용하고, 대사를 할 때는 안동 사투리를 구사할 것"이라며 "사투리 교육을 따로 받을 예정"이라고 했다.

이아경은 한국인 최초 벨리니 콩쿠르 단독 1위를 비롯해 6개 콩쿠르를 석권한 국내를 대표하는 메조소프라노로 올해 데뷔 30주년을 맡았다. 고모 역은 지난해 국립오페라단 '알제리의 이탈리아 여인'에 출연한 메조소프라노 김선정, 큰며느리인 장림댁은 소프라노 최혜경, 큰딸 금실이 역은 소프라노 오예은, 둘째 딸 박실이 역은 소프라노 이미영이 맡는다. 봉아 역엔 소프라노 윤상아, 둘째 며느리 영주댁은 소프라노 김수정, 독골할매 역은 메조소프라노 임은경, 홍다리댁은 소프라노 양제경이 맡는다.

지휘는 독일 오스나브뤼크 시립극장 최초 동양인 상임지휘자로 활약한 송안훈이 맡아 국립심포니오케스트라를 이끌 예정이다. 의상은 드라마 '미스터 션샤인', 영화 '해어화'에서 의상을 담당한 패션 한복 브랜드 '차이킴'의 김영진 대표가 맡는다.





