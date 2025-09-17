본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

무안군, 어린이 교통안전 캠페인 전개

호남취재본부 정승현기자

입력2025.09.17 18:01

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

새 학기 민·관 협력 안전한 통학환경 조성

무안군과 무안경찰서 등 유관기관은 17일 남악초등학교에서 '아이먼저' 어린이 교통안전 캠페인을 전개했다.무안군 제공.

무안군과 무안경찰서 등 유관기관은 17일 남악초등학교에서 '아이먼저' 어린이 교통안전 캠페인을 전개했다.무안군 제공.

AD
원본보기 아이콘

전남 무안군이 새 학기를 맞아 어린이 교통사고 예방을 위해 민·관이 힘을 모았다.


군은 17일 남악초등학교에서 '아이의 안전을 먼저 생각해주세요!'를 슬로건으로 내건 교통안전 캠페인을 펼쳤다고 밝혔다.

이번 캠페인에는 무안군을 비롯해 무안경찰서, 무안교육지원청, 모범운전자회 등 유관기관과 단체에서 60여 명이 참여했다. 참여자들은 피켓과 어깨띠를 활용해 교통안전 수칙을 홍보하고, 학생들에게 올바른 교통안전 의식을 심어주는 활동을 진행했다.


특히 이날 행사에서는 비 오는 날에도 아이들이 안심하고 등·하교할 수 있도록 교통안전 우산을 배부해 학부모와 학생들로부터 큰 호응을 얻었다.


김산 무안군수는 "새 학기를 맞아 무엇보다 어린이들의 안전이 우선되어야 한다"며 "아이들이 더 행복하고 안전하게 자랄 수 있는 환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.




호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[속보]조희대 "李대통령 사건 관련 외부인사와 논의·만남 전혀 없어" [속보]조희대 "李대통령 사건 관련 외부인사와 논... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죽은게 기뻐? 너 추방" "좌파는 살인자다"…세계가 늪으로

"고향 갈 수 있을까"…먹통된 추석 기차표 예매에 답답

"홍대서 폭행 당했다"는 대만 유튜버 '반전'…경찰 "한국 아닌 중국 남성"

"요거요거 맛있네" 3900원 가성비 디저트 품절대란

"수갑과 족쇄 채워져, 물에선 하수구 냄새" BBC 韓 직원들 인터뷰

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

주 1회? 이젠 월 1회…위고비보다 살빼기 간편하네

새로운 이슈 보기