본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

신세계그룹, 2026년 신입사원 공개 채용…19일부터 서류 접수

박재현기자

입력2025.09.18 07:23

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

10개 주요 계열사 신입사원 공개 채용 시작
올해부터 인턴십 폐지…서류·면접으로 선발

신세계 그룹이 오는 19일부터 2026년 신입사원 공개 채용을 진행한다고 17일 밝혔다.

신세계그룹, 2026년 신입사원 공개 채용…19일부터 서류 접수
AD
원본보기 아이콘

채용에 나서는 신세계그룹 계열사는 이마트, 신세계백화점, SCK컴퍼니(스타벅스), 신세계프라퍼티, 신세계디에프(면세점), 신세계I&C, 신세계센트럴, 신세계푸드, SSG닷컴, 신세계라이브쇼핑 등 총 10개사다.


서류 접수 기간은 오는 19일부터 다음 달 13일까지다.

서류 전형 결과는 10월 말에 발표된다. 이후 면접 전형을 거쳐 최종 합격자를 선발한다.


올해 공개 채용부터는 기존에 하던 한 달간의 인턴십 과정을 폐지하고, 서류와 면접 전형만으로 최종 합격자를 선발한다.


최종 합격자는 내년 1월에 입사하게 된다.

자세한 사항은 신세계그룹 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다.


신세계그룹 관계자는 "올해부터 인턴십 과정을 없애 신속하고 집중도 높은 채용을 진행함으로써 지원자들에게는 불확실성을 줄여주고 회사는 미래 인재를 조기에 확보하고자 한다"며 "신세계그룹의 가치와 비전에 공감하는 청년들의 적극적인 관심과 지원을 기대한다"고 말했다.

신세계그룹, 2026년 신입사원 공개 채용…19일부터 서류 접수 원본보기 아이콘




박재현 기자 now@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력난에 파격조건 내건 日 기업들 "고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죽은게 기뻐? 너 추방" "좌파는 살인자다"…세계가 늪으로

"고향 갈 수 있을까"…먹통된 추석 기차표 예매에 답답

대만 유튜버 폭행범 "한국인 맞다"…경찰 7시간 뒤 번복

"요거요거 맛있네" 3900원 가성비 디저트 품절대란

"수갑과 족쇄 채워져, 물에선 하수구 냄새" BBC 韓 직원들 인터뷰

성공보다 실패가 많았던 남자…"과자로 감동과 기쁨"

金 너무 올라 부담스럽다면…대체 투자처로 주목받는 '은'

새로운 이슈 보기