'푸른씨앗' 심을래요?… 근로복지공단, 현장 설명회서 바로 가입까지

산업도시 울산서 기금형 퇴직연금 제도 설명회

푸른씨앗을 아시나요?

근로복지공단(이사장 박종길) 울산남부지사와 울산중부지사는 17일 울산박물관 대강당에서 중소기업퇴직연금기금제도인 '푸른씨앗' 설명회를 개최했다.

이 설명회는 울산지역 중소기업 사업주, 인사노무 담당자, 근로자 대표 등을 대상으로 푸른씨앗 제도를 소개하고 정부 지원금 등 다양한 혜택도 안내했다. 또 원하는 경우 현장에서 바로 가입하도록 돕기 위해 마련됐다.

설명회에서 ▲퇴직연금 제도의 필요성과 푸른씨앗 제도 소개 ▲가입 절차 안내 ▲정부 지원금 등 가입자 혜택 ▲울산지역 내 푸른씨앗 가입 기업 사례 발표가 이어졌다. 또 참석자의 이해를 돕기 위한 현장 질의응답과 1:1 상담 부스도 함께 운영됐다.

푸른씨앗은 국내 최초 기금형 퇴직연금 제도이며, 도입 3년 만에 사업장 3만 개소, 근로자 13만7000명, 적립금 1조2000억원 실적을 달성했다. 또 전담 자산운용기관인 미래에셋증권과 삼성자산운용의 안정적인 운용을 통해 누적 수익률 21.43%(9.1. 기준)를 기록하며 중소기업 근로자의 안정적 노후생활 보장을 뒷받침하고 있다.

푸른씨앗 가입 사업주와 근로자에게는 다양한 혜택이 제공된다. 월급여 273만원 미만 근로자에 대해 사업주와 근로자에게 각각 부담금의 10%에 해당하는 재정지원금이 지급된다. 또 올해 신규 가입 사업장은 3년간 운용수수료가 전액 면제돼 재정 여건이 어려운 사업장은 실질적인 도움을 받을 수 있다.

근로복지공단 관계자는 "푸른씨앗은 중소기업 근로자의 노후소득 보장을 위한 핵심 제도"라며 "영세 사업장 등이 퇴직연금을 쉽게 도입할 수 있도록 현장 밀착형 홍보와 상담을 지속 확대해 나가겠다"고 힘줬다.

