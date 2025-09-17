강원도, 전국 최초 '민·관 협력' 도심 속 생태하천에 수산자원 방류

춘천 약사천·공지천에 잉어 2만 마리·다슬기 20만 마리 방류

김진태 지사 "시민단체 감사, 생태하천 되살리는 기폭제 되길"

강원특별자치도(도지사 김진태)는 17일 약사천과 공지천이 합류하는 월드비전 춘천 종합사회복지관 앞에서 시민생태모임 '공지천사람들'과 협약을 체결하고 수산자원 방류행사를 진행했다.

이날 행사에는 김진태 도지사를 비롯해 환경·시민단체, 어린이집 원아, 시민 등 100여 명이 참석했다.

'공지천사람들'은 춘천사람들, 춘천환경운동연합, 한국생태보존네트워크 회원들이 뜻을 모아 결성한 자발적 조직으로, 춘천 도심을 흐르는 공지천의 생태조사와 보존 활동을 통해 사람과 자연이 공존하는 지속 가능한 생태도시 조성을 목표로 하고 있다.

이번 행사에서는 환경 적응력과 수질 정화력이 뛰어난 잉어 2만 마리와 곳체 다슬기 20만 마리가 방류됐다. 도는 내수면 수질 개선에 유익한 어패류를 대량 생산·방류해 사업의 효과와 타당성을 검증하고 공지천 사람들은 환경정화와 생태 모니터링을 맡게 된다.

도는 이번 협약을 통해 춘천 도심 속에 건강한 수생태계를 조성·보호할 수 있을 것으로 기대하며, 시민생태모임과의 역할 분담 및 긴밀한 공조 체계를 구축해 행정의 신뢰도를 높여 나갈 계획이다.

김진태 도지사는 "1970년대만 해도 공지천에서 미꾸라지와 붕어를 잡을 수 있었다"며, "이번 방류는 환경을 보호하고 수질을 정화하기 위한 의미있는 활동"이라며 "좋은 활동에 함께해주신 시민단체에 감사하며 생태하천을 되살리는 기폭제가 되기를 기대한다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자



