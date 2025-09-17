본문 바로가기
[인사]건국대학교

▲ 산학협력단장(겸) 강린우 ▲ 산업대학원장 겸 공학대학원장 윤경로 ▲ 농축수의과학대학원장(겸) 김민경




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

