KB증권, 'KB 2025 M&A 및 지배구조 전략 세미나' 개최

KB증권은 지난 12일 서울 여의도 페어몬트 엠버서더 서울에서 'KB 2025 인수합병(M&A) 및 지배구조 전략 세미나'를 성황리에 개최했다고 17일 밝혔다.

지난 12일 서울 여의도 페어몬트 엠버서더 서울에서 열린 ‘KB 2025 M&A 및 지배구조 전략 세미나’에서 김성현 KB증권 대표이사가 개회사를 하고 있다. KB증권 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 세미나는 국내 주요 그룹사의 전략 담당 임원들을 대상으로, 2025~2026년 경영 환경에서 기업이 직면할 정책 및 법제 변화와 이에 따른 M&A와 지배구조 의사결정 포인트를 종합적으로 조망하는 자리였다.

김성현 KB증권 대표이사는 개회사에서 "자본시장의 빠른 변화와 새로운 정책, 규제 환경을 단순 제도 변화로 보지 말고 미래의 기회를 찾는 관점으로 해석해야 한다"며 "오늘 세미나가 최근의 급변하는 시장 속에서 고객사와 함께 기회를 발견하는 출발점이 되기를 바란다"고 말했다.

세미나는 두 개의 주요 세션으로 구성됐다. 먼저 박명호 홍익대학교 교수가 '2026년도 예산안 평가 및 기업에 대한 제언'을 주제로 발표했다. 박 교수는 예산안 및 국가재정운용계획의 방향성을 점검하며 정부 정책에 대한 심도 있는 해석을 제시하고 이를 기반으로 기업이 중장기 로드맵 전략을 수립하는 데 필요한 실무적 시사점을 전달했다.

이어 두번째 세션에서는 위춘재 법무법인 율촌 변호사가 '상법 개정과 기업의 대응방안'을 발표했다. 위 변호사는 최근 및 예정된 상법 개정 논의가 이사회 운영, 주주총회, 내부통제와 공시, 그리고 지배구조 커뮤니케이션에 미치는 영향을 설명하고 기업들이 고려해야 할 구체적인 대응 방향을 제안했다.

오찬과 함께 마련된 '게스트 스피킹(Guest Speaking)' 세션에서는 우창윤 서울아산병원 교수가 참석해 건강 관리와 관련된 인사이트를 공유하며 현장의 호응을 이끌었다.

주태영 KB증권 기업금융(IB) 부문장은 "불확실성이 큰 국면일수록 M&A에 대한 전략적 판단과 지배구조의 내구성, 그리고 신속한 의사결정이 기업가치를 좌우한다"며 "KB증권은 고객사의 전략적 전환과 지속 가능한 성장을 지원하기 위해 정책, 법제, 거래 실행을 아우르는 통합 솔루션을 지속적으로 제공해 나가겠다"고 밝혔다.

KB증권 M&A본부는 인수합병 자문, 인수금융, 지배구조 개편, 공개매수 등 포괄적인 서비스를 제공하며 특히 기업 고객을 대상으로 M&A 및 지배구조 자문 역량을 한층 강화하고 있다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



