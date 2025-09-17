본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

김동근 의정부시장, 노인대학 특강 통해 어르신과 정책 소통

이종구기자

입력2025.09.17 14:03

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 의정부시는 지난 16일 김동근 시장이 대한노인회 의정부시지회 부설 노인대학에서 90여 명의 학생을 대상으로 특강을 진행했다고 17일 밝혔다.

김동근 시장이 지난16일 대한노인회 의정부시지회 부설 노인대학에서 특강을 진행하고 있다. 의정부시 제공

김동근 시장이 지난16일 대한노인회 의정부시지회 부설 노인대학에서 특강을 진행하고 있다. 의정부시 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 특강은 '걸으며 즐기는, 시민과 함께 성장하는 의정부'라는 주제로 마련됐다.


김 시장은 시의 중점 추진 정책 중 ▲어르신이 걷고 싶은 도시 조성 ▲역사와 기록을 잇는 문화 성장의 도시 ▲여가생활로 삶이 풍요로운 도시 ▲어르신의 참여로 이뤄지는 사회 등에 대해 설명하며 노인들과 소통했다.

김동근 시장은 "노인대학의 교육과정을 통해 다양한 프로그램을 경험하고 삶의 활력을 되찾는 시간이 되시길 바란다"며 "어르신들과 함께 소통해 공감할 수 있는 체감형 시책을 추진해 나가겠다"고 말했다.

김동근 시장이 지난16일 대한노인회 의정부시지회 부설 노인대학에서 특강을 진행한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

김동근 시장이 지난16일 대한노인회 의정부시지회 부설 노인대학에서 특강을 진행한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공

원본보기 아이콘

한편, 대한노인회 의정부시지회 부설 노인대학은 올해 제44기 입학생을 모집, 지난 4월 8일 입학 후 매주 화요일 오후 2시~4시 노후관리, 안전 및 범죄예방교육, 웃음치료, 문화탐방, 디지털 교육 등 다양한 프로그램으로 수업을 진행하고 있다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"결혼식은 안 해도 이건 꼭 해야죠"…기혼남녀 87%는 '웨딩 촬영' 선택 "결혼식은 안 해도 이건 꼭 해야죠"…기혼남녀 87%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죽은게 기뻐? 너 추방" "좌파는 살인자다"…세계가 늪으로

"홍대서 폭행 당했다"는 대만 유튜버 '반전'…경찰 "한국 아닌 중국 남성"

"수갑과 족쇄 채워져, 물에선 하수구 냄새" BBC 韓 직원들 인터뷰

위고비·마운자로보다 간편하고 강력하게…비만치료제 또 진화한다

'20억' 시세차익 '래미안원펜타스'…위장전입 딱 걸렸다

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

경제분야 대정부질문…노봉법·상법·부동산 난타전 예고

새로운 이슈 보기