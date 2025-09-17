본문 바로가기
남원시, 추석 전 '농민 공익수당' 72억 지급

호남취재본부 김우관기자

입력2025.09.17 14:22

1만5,627명 대상…"골목상권 활성화"

전북 남원시가 17일부터 추석 전에 농민 공익수당을 지급한다.


시에 따르면 이번 지급은 농업인의 경영 안정과 지역경제 활성화를 위해 추진됐으며, 올해 농민 공익수당 지급액은 총 72억원으로 지난해보다 3억원 늘었고 지급 인원도 4,097명이 증가한 1만5,627명이다.

남원시 청사 전경.

남원시 청사 전경.

특히 올해부터는 지급 대상을 농가 단위에서 농업인 단위로 확대하고, 주소 및 경영체 등록 요건을 2년에서 1년으로 완화해 청년·여성 농업인 등 이전 제도에서 소외되던 계층의 참여가 증가했다.

시는 농민 공익수당 지급을 위해 지난 3~5월 각 읍·면·동 행정복지센터에서 신청받았으며, 자격 요건 검증을 거쳐 최종 대상자 1만5,627명을 확정해 1인 경영체 60만원, 2인 이상 경영체 1인당 30만원을 남원시 전 지역에서 사용 가능한 무기명 선불카드로 지급한다.


공익수당 지급대상자로 선정된 농업인들은 이날부터 신청한 읍·면·동 행정복지센터를 직접 방문해 카드를 수령할 수 있다. 이 카드의 사용 기한은 1년으로, 충분한 시간 동안 필요한 곳에 사용할 수 있다. 다만, 유흥·사행업, 전자상거래, 교통 분야에는 카드 사용이 제한돼 실질적인 생활지원과 지역경제 활성화에 초점을 맞추고 있다.


최경식 시장은 "이번 공익수당 조기 지급이 추석 명절을 앞둔 농업인의 소득안정과 지역 소비 촉진을 통한 소상공인·골목상권 활성화에 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 농업인의 경제적 부담을 줄이는 제도 개선에 힘쓰겠다"고 말했다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
