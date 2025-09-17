동두천시, '시민화합 한마당 대축전' 20일 개최

경기 동두천시는 오는 20일 동두천 종합운동장에서 '2025 시민화합 한마당 대축전'을 성대히 개최한다. 행사는 동두천시가 주최하고 동두천시와 동두천시체육회가 공동 주관한다.

'2025 시민화합 한마당 대축전' 포스터. 동두천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 생연1·2동, 중앙동, 보산동, 불현동, 송내동, 상패동, 소요동 등 8개 동 주민이 모두 참여하는 대규모 시민 운동회로, 세대와 계층을 아우르며 시민이 하나 되는 화합과 소통의 장이 될 예정이다.

대축전은 과거 '시민화합 한마음 체육대회'에서 2022년 박형덕 시장 취임 후 운동회 성격을 반영해 '시민화합 한마당 대축전'으로 명칭을 바꾼 뒤 그 취지를 이어오고 있다. 2년마다 열리던 대회를 시민들의 호응과 참여 열기를 반영해 매년 개최하게 되었으며, 시민 공동체 정신을 다지고 지역 화합을 넓히는 뜻깊은 행사로 자리 잡았다.

행사는 동별 선수단 입장, 식전 공연, 개회식, 경기, 폐회식 순으로 진행되며, 경기 종목은 굴렁쇠 굴리기·바구니 공넣기·투호 던지기·신발 양궁·풍선탑 쌓기·짐볼 릴레이·400m 계주 등 남녀노소가 함께 즐길 수 있는 참여형 프로그램으로 구성됐다.

박형덕 시장은 "이번 대축전은 단순한 체육 행사가 아니라 이웃과 이웃이 연결되고 시민 모두가 주인공이 되는 축제의 장이 될 것"이라며 "많은 시민이 함께해 즐거움과 감동이 가득한 화합의 한마당이 되길 바란다"고 말했다.

동두천시는 이번 행사를 계기로 시민이 주체가 되어 즐기고 참여하는 '시민 주도형 축제'를 실현해 나갈 계획이며, 전 시민의 적극적인 관심과 참여를 당부했다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>