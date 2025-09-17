산단공, 인적자원개발 우수기관·일하기 좋은 기업 동시 인증

직무 중심 인사관리 체계와 일가정 양립 문화 정착 성과

한국산업단지공단은 교육부 주관 '인적자원개발 우수기관 공공부문 인증'과 GPTW코리아 주관 '대한민국 일하기 좋은기업 인증'을 동시에 획득했다고 17일 밝혔다. 이번 성과는 한국산업단지공단이 추진해 온 인재 중심 경영 체계와 조직문화 혁신이 대외적으로 인정받은 결과라는 평가다.

'인적자원개발 우수기관 인증(Best-HRD)'은 공공기관과 기업의 인재 육성을 촉진하기 위해 교육부가 심사·부여하는 제도다. 한국산업단지공단은 'KICOX형 직무체계'를 기반으로 채용, 경력개발, 인력 배치 등 인사 전반을 직무와 연계하는 시스템을 구축해 직무 중심 인사관리의 우수성을 인정받았다.

GPTW(Great Place To Work)코리아가 부여하는 '대한민국 일하기 좋은 기업 인증'은 직원들의 근무 만족도, 소속감, 자긍심 등을 종합적으로 평가한다. 한국산업단지공단은 임신·육아 직원을 위한 유연근무제 확대, 자율적 휴가 사용 장려, 육아휴직 및 단축근무 제도 보장, 다자녀 출산 축하금 증액 지원 등 제도를 운영하며 일가정 양립이 가능한 근무 환경 조성에 힘써왔다.

이번 두 인증 획득으로 한국산업단지공단은 공공기관으로서 인재경영 체계의 우수성을 공인받게 됐다. 이를 통해 조직 내 직원 역량 강화는 물론 향후 우수 인재 확보에도 긍정적 효과가 기대된다.

이상훈 한국산업단지공단 이사장은 "이번 성과는 산업 환경 변화에 대응해 한국산업단지공단의 인적 역량을 강화하고, 직원들이 안정적으로 일할 수 있는 조직문화를 만들기 위해 추진해 온 노력이 반영된 것"이라며, "앞으로도 임직원과 조직이 함께 성장할 수 있는 지속적인 혁신 경영을 이어 가겠다"고 말했다.





