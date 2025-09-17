본문 바로가기
포천시지역사회보장협의체, '온(溫)마음 어울림 한마당' 개최

이종구기자

입력2025.09.17 10:57

경기 포천시지역사회보장협의체(공공위원장 백영현, 민간위원장 박동화)는 지난 16일 포천종합체육관에서 '온(溫)마음 어울림 한마당' 행사를 개최했다.

백영현 포천시장이 지난 16일 포천종합체육관에서 열린 '온(溫)마음 어울림 한마당' 행사에 참석해 인사말을 하고 있다. 포천시 제공

이번 행사는 포천시지역사회보장협의체 대표협의체, 실무협의체, 실무분과, 14개 읍면동 협의체 위원 등 약 200명이 참석한 가운데 열렸다. 소통과 화합을 통해 지역사회 복지를 증진하고, 위원 간 유대감 형성과 공동체 의식 함양을 위해 마련했다.


행사는 1부와 2부로 진행했다. 1부에서는 협의체 위원들이 팀을 이뤄 다양한 체육활동을 통해 협동심과 화합을 다졌으며, 2부에서는 '소통 퀴즈 챌린지'를 통해 지역사회보장협의체의 기능과 역할을 이해하고 소통을 나누는 시간을 가졌다.

박동화 민간공동위원장은 "지역사회보장협의체 위원들과 함께 잠시나마 재충전의 시간을 갖게 되어 기쁘다"며 "앞으로도 위원들의 활동이 더욱 활발히 이루어질 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 말했다.


백영현 포천시장은 "지역 복지 문제 해결을 위해 늘 헌신해 주시는 협의체 위원들에게 깊이 감사드린다"며 "오늘과 같은 자리를 통해 서로 소통하고 협력해 더 촘촘하고 따뜻한 복지 포천을 함께 만들어 가길 바란다"고 전했다.




포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
