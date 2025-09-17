와들, 오픈AI 코리아 개소식서 'GPT-5 해커톤' 우승작 시연

AI 서비스 분야 초청 기업으로 글로벌 경쟁력 입증

인공지능(AI) 스타트업 와들은 지난 11일 진행된 오픈AI 코리아 개소식에 초청받아, 'OpenAI GPT-5 해커톤' 우승작을 시연했다고 17일 밝혔다.

와들은 오픈AI 코리아 개소식 부스 운영 스타트업 3개사에 선정, AI 서비스 분야 기업으로 참석했다. 10일 열린 오픈AI 코리아 기자간담회에서 제이슨 권 CSO가 와들의 GPT-5 해커톤 우승 소식을 공유하며 "한국의 인적 자원과 창의력을 보여주는 사례"라고 소개하기도 했다.

오픈AI 코리아 개소식에서 와들 박지혁 대표(좌측에서 두 번째)와 조용원 CSO(우측에서 두 번째)가 부스를 운영하고 있다.

행사장에서 와들은 OpenAI GPT-5 해커톤에서 개발한 'Oracle of Delphi for online stores' 데모를 시연했다. GPT-5 기반 온라인 쇼핑몰 방문자의 디지털 클론 생성 및 판매 전략 시뮬레이션 시스템으로 ▲신규 입고 상품 ▲기획전 ▲쿠폰 등의 성과 예측 기능을 제공한다.

이 시스템은 AI와 대화를 통해 문제를 파악하고 전략을 세우며, 결과를 예측하고, '원클릭'으로 온라인 쇼핑몰에 즉시 적용할 수 있는 것이 핵심이다. 와들은 이를 자사 인공지능 점원 서비스 '젠투(Gentoo)'와 연동해 쇼핑몰 매출 예측과 맞춤형 판매 전략 제안까지 가능하도록 기능을 점차 확대할 계획이다.

와들은 지난 8월 미국 샌프란시스코에서 열린 오픈AI GPT-5 해커톤에서 해당 시스템으로 글로벌 93개 팀 중 1위를 차지하며 국제 무대에서 기술 경쟁력을 입증했다.

박지혁 와들 대표는 "AI 에이전트가 쇼핑몰 운영 파트너가 되는 '에이전틱 커머스 시대'를 이끌어갈 것"이라고 말했다.





