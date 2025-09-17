동해시, 생활인프라 개선 위한 하수관로 정비사업 추진

쾌적한 생활환경 조성·방류수역 수질개선

오수·우수 분류화 사업 추진

도심지 지반침하 사고 예방 노후 하수관로 정비사업 추진

강원도 동해시 상하수도사업소에서는 시민들의 생활환경 개선을 위해 오수·우수 분류화 사업과 노후 하수관로 정비사업을 추진하고 있다.

먼저 오·우수 분류화 사업은 송정·부곡·북평분구와 묵호분구(1단계), 묵호분구(2단계) 등 총 3개 사업으로, 송정·부곡·북평분구는 총사업비 495억원이며, 이 중 국비 323억원(65%), 도비 69억원(14%)을 지원받아 2020년부터 공사를 시행하고 있다.

현재 송정(북삼동 일원)·북평분구는 공사가 완료되어 악취 개선 등 주민들의 생활 편의가 크게 향상되었으며, 부곡분구는 2026년까지 공사를 마무리할 예정이다.

또한, 묵호분구(1단계)는 동호동, 발한동 일원에서 추진되며, 총사업비 407억원 규모로 국비 239억원(59%), 도비 80억원(20%), 시비 88억원(21%)이 투입된다. 현재 설계를 완료하고 조달청에 계약을 요청한 상태이며, 오는 10월 중 시공업체가 선정될 예정이다.

아울러, 묵호동과 어달동을 포함하는 묵호분구(2단계)는 지난해 12월 실시설계에 착수하여 현재 진행 중이며, 2026년 실시설계를 완료하고 2027년부터 본격적으로 착공할 계획이다.

특히 이번 오·우수 분류화 사업을 통해 기존에 개별 가정에서 사용하던 오수 정화조가 철거되고, 오수가 전용 관로로 직접 연결됨으로써 위생환경 및 방류수역 수질 개선에 크게 도움이 될 것으로 기대된다.

또한 근래 사회적 이슈로 떠오른 지반침하(일명 싱크홀) 사고를 예방하고 주민 안전을 확보하기 위해 노후 하수관로 정비사업(묵호1단계)도 병행 추진하고 있다. 현재 실시설계 마무리 단계에 있으며, 원주지방환경청과의 총사업비 변경 등 재원 협의를 거쳐 올해 사업 착공을 목표로 하고 있다.

동해시는 이번 일련의 사업들을 통해 오·우수 분류화로 쾌적한 생활환경을 개선하고, 노후 하수관로 정비를 통해 지반침하 사고를 예방하여 안전한 주거환경 조성에 기여하겠다고 밝혔다.

상하수도사업소 소장은 "오·우수 분류화 사업과 노후 하수관로 정비는 단순한 하수도 정비를 넘어 시민의 삶의 질과 안전을 지키는 중요한 기반시설 사업"이라며 "차질 없이 추진하여 깨끗하고 안전한 도시생활 인프라를 완성하겠다"고 말했다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



