본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

[날씨]전국 흐리고 '비'… "짧은시간 폭우 유의"

임춘한기자

입력2025.09.17 10:04

수정2025.09.17 10:06

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

낮 최고기온 24∼32도

수요일인 17일 전국이 대체로 흐린 가운데 비가 내리겠다.


16일 서울 종로구 광화문네거리에서 우산을 쓴 시민들이 길을 건너고 있다. 연합뉴스

16일 서울 종로구 광화문네거리에서 우산을 쓴 시민들이 길을 건너고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

기상청에 따르면 예상 강수량은 경기남부와 충남권 30∼80㎜(경기남부와 충남서부 최대 100㎜ 이상), 충북 20∼60㎜, 서울·인천·경기북부·강원영서·전북·대구·경북·제주 10∼60㎜(강원영서·전북북부·제주 최대 80㎜ 이상), 광주·전남 10∼50㎜, 강원영동 10∼40㎜, 부산·울산·경남·울릉도·독도 5∼40㎜, 서해5도 5∼30㎜ 등이다. 짧은 시간 내에 매우 강한 비가 내리는 곳이 있겠으니 안전사고에 유의해야 한다.

낮 최고기온은 24∼32도로 예보됐다. 주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 23.5도, 인천 23.3도, 수원 23.2도, 춘천 21.8도, 강릉 25.2도, 청주 24.2도, 대전 23.7도, 전주 25.4도, 광주 25.9도, 제주 26.9도, 대구 24.7도, 부산 26.1도, 울산 25.5도, 창원 25.2도 등이다.


미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전국이 '좋음' 수준을 보이겠다.


바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼3.5m, 서해 1.0∼2.5m, 남해 0.5∼1.5m다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예고한 엘앤씨바이오[이주의 관.종] "오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이거 내라, 저거 내라" 수수료 끝판왕…낼 돈만 3500만원

홍대 놀러간 대만 여성 "남성들에 폭행당해…경찰 대응 미흡" 폭로

하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

성산일출봉서 치파오 입고 춤춘 中 관광객들…"민폐다" vs "어때서"

이억원 만난 李 대통령 "부친이 만원은 적어 억원으로 지으셨다죠?"

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

"대기 인원만 수십만~수백만"…먹통된 추석 기차표 예매

새로운 이슈 보기