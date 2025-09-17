광주·전남 가족 돌봄 아동 1,500명…전국 1만7천명

병간호·가사·농사까지 어린 손에

전남 985명·광주 518명 확인

서미화 의원 “지원 체계 시급”

아픈 가족을 돌보며 집안일과 농사일까지 떠맡는 '가족 돌봄 아동'이 광주·전남에서 최소 1,500명에 이르는 것으로 조사됐다. 전국적으로는 1만7,600여명에 달해 제도적 지원의 필요성이 드러났다.

더불어민주당 서미화 의원(비례대표)이 17일 공개한 '13세 미만 가족 돌봄 아동 현황 및 지원방안 연구 보고서' 요약 자료에 따르면 건강한 성인 가구원이 없어 가정 내 주된 돌봄을 맡은 아동이 전남 985명, 광주 518명으로 각각 집계됐다.

이번 현황은 보건복지부 용역을 맡은 한국보건사회연구원이 사회보장 행정 데이터를 활용해 분석한 결과다. 13세 미만 가족 돌봄 아동 규모를 추정한 연구로는 국내 첫 사례다.

시도별로는 경기(3,906명)가 가장 많았고, 이어 서울(2,519명), 경북(1,329명), 경남(1,275명), 부산(1,145명), 전남(985명), 전북(941명) 순이었다. 전국적으로는 1만7,647명에 달했다. 이는 성인 가구원 동거 여부 등 조건을 보수적으로 추정한 최소치다.

최대로 추정할 경우 전국 3만1,322명, 전남 1,740명, 광주 922명까지 늘어날 수 있는 것으로 분석됐다. 가족 돌봄 아동들은 병간호, 식사 준비, 설거지, 청소, 동생 돌보기 등 가사 노동뿐 아니라 일부는 농사일까지 떠맡는 것으로 파악됐다.

돌봄 사유는 지역별 산업·인구 구조와 연관이 있었다. 경남·울산은 장해급여 수급 가구가 많았고, 전남·제주·전북은 노인 맞춤 돌봄 수급 비율이 높았다.

서 의원은 "제도 밖에 방치된 사례도 많을 것이다"며 "학교와 병원 등 지역사회가 나서 발굴·지원하는 시스템을 구축해야 한다"고 말했다.





