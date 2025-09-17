벤처기업협회, '2025 벤처에이스' 12개사 선정

선정기업에 선정패·인증마크·홍보지원 등 후속 지원

벤처기업협회는 '2025 벤처에이스(VentureAce)' 사업의 최종 선정 기업 12개사를 발표하고, 선정증 수여식을 개최했다고 17일 밝혔다.

벤처에이스는 협회의 대표 우수 벤처기업 선정사업으로, 올해는 제도를 전면 리뉴얼해 기술혁신·글로벌 진출·고용창출 3개 부문에서 총 12개 기업을 선정했다. ▲기술혁신 6개사 ▲글로벌 진출 4개사 ▲고용창출 2개사 등이 최종 명단에 이름을 올렸다.

올해 모집에는 총 135개 기업이 참여했으며, 서류심사와 종합심사를 거쳐 최종 선정 기업이 확정됐다. 선정된 기업에는 선정패 및 인증마크가 수여되며 ▲언론 기획기사 ▲PR-DAY 참여 ▲협회의 금융·글로벌 진출·인재채용 지원 사업 연계 등 후속 혜택이 제공된다.

이정민 벤처기업협회 사무총장은 "올해 '벤처에이스'로 선정된 기업들은 각 분야에서 뛰어난 기술력과 혁신적인 비즈니스 모델로 대한민국 벤처 생태계의 미래를 이끌어갈 주역들"이라며, "협회는 선정된 기업들이 더 크게 성장하고 글로벌 시장으로 뻗어나갈 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





