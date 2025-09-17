노원구, '수락 休' 5년 연속 국토대전 수상…올해 국무총리상

서울시 최초 자연휴양림

"압도적 힐링 선도도시로"

서울 노원구(구청장 오승록)가 국토교통부 주최 '2025 대한민국 국토대전'에서 전국에서 유일하게 5년 연속 수상을 기록했다.

올해로 17년째를 맞이한 대한민국 국토대전은 '품격 있는 국토, 아름다운 경관'을 슬로건으로 우리나라의 국토, 도시, 경관을 아름답게 가꾼 사례를 평가하고 시상하는 권위 있는 상이다.

올해 구는 '수락산 자연휴양림 - 수락 休'(수락휴) 사업으로 국무총리상을 수상했다. 서울에 처음으로 생기는 도심형 자연휴양림이라는 타이틀로 숱한 화제를 불러 모은 수락휴는 최초라는 타이틀만큼이나 도시경관의 가치와 완성도 역시 최고 수준으로 인정받게 됐다.

수락휴는 지하철 4호선 불암산역으로부터 불과 1.6km 거리에 위치해 평일에도 퇴근 후 입실, 다음날 퇴실 후 정상 출근이 가능할 정도의 압도적인 접근성을 자랑한다. 전국 200개가 넘는 자연휴양림이 있지만, 이용을 위해서는 교외로 멀리 떠나야 했던 것과는 차원이 다르다. 가까이에서 숲을 즐기려면 당일치기 등산이나 캠핑밖에 없던 서울시민들에게 새로운 선택지가 등장한 것이다.

또한 높은 객실 완성도도 자랑거리다. 숲의 경관에 비해 객실의 품질이 아쉬웠던 기존 자연휴양림에 비해 건축과 인테리어, 객실 내부 비품 하나까지 호텔 수준으로 조성됐다. 트레이드마크가 된 나무 위의 집 '트리하우스' 3개 동을 포함해 25개 객실은 숲속의 작은 호텔로 숙박객의 만족도를 높이고 있다.

휴식을 방해할 수 있는 요소를 과감하게 제거한 것도 특징이다. 객실 내 TV는 최상급 음질의 LP플레이어와 스피커로, 바비큐와 취사 시설을 없앤 대신 자연주의 레스토랑을 들여왔다. 숲의 경관을 최대한 살려 객실과 자연이 공존하게 하고, 600m 코스의 무장애숲길을 설치해 가장 편안한 숲속 산책을 즐기도록 했다. 추가로 유아숲체험장을 리모델링해 개장을 앞두고 있다. 산림치유센터 조성도 추진 중이다.

노원구는 "수락휴의 이번 수상이 전국에서 유일한 5년 연속 수상의 업적을 이어갔고, 5년 중 훈격이 가장 높은 국무총리상을 수상했다는 점에서 의미가 크다"고 설명했다.

오승록 노원구청장은 민선 7기부터 '힐링 도시'를 모토로 자연의 혜택을 구민의 일상에 가까이 가져가는 사업을 추진해 왔다. 2021년 이후 불암산 힐링타운, 화랑대 철도공원, 당현천 수변문화공간, 초안산 힐링타운 등이 국토대전을 석권한 사례다.

오 구청장은 "수락휴는 '모든 것은 숲으로부터 온다'는 신념을 구현하기 위해 아주 작은 부분까지 심혈을 기울인 공간"이라며 "수락휴를 통해 산림휴양의 패러다임을 선도하고, 고품격 시설에 걸맞은 운영을 선보이겠다"고 말했다.





