특징주

[특징주]진매트릭스, 美 특허 등록 소식에↑

조시영기자

입력2025.09.17 09:13

[특징주]진매트릭스, 美 특허 등록 소식에↑
17일 오전 9시 10분 기준 진매트릭스 주가는 전일 종가 대비 가격제한폭인 29.94% 오른 3190원을 기록하고 있다. 이날 회사 측이 자궁경부암 치료백신 후보물질 'GMPV-12'가 미국 특허로 등록됐다고 밝혔기 때문으로 보인다.


진매트릭스는 "이번 특허 등록으로 인공지능(AI) 기반 항원 재설계 원천기술에 대한 독점적 권리를 확보했으며, 글로벌 시장 진출을 위한 핵심 기반을 마련하게 됐다"고 밝혔다.

GMPV-12는 AI 기반 단백질 모델링 기법으로 고위험군 인유두종바이러스(HPV)의 항원을 재설계한 치료제다. 면역 세포인 T세포를 인체 내 활성화함으로써 암을 치료하는 기전으로 작용한다. 미국 존스홉킨스대학 연구팀의 자궁경부암 동물모델을 통해 효능이 검증됐다.


회사 측은 해당 유효성 실험에서 GMPV-12 투약군은 종양 성장이 효과적으로 억제됐고, 암 조직을 사멸시키는 T세포 면역반응도 대조군 대비 3배 높은 것으로 확인됐다고 밝혔다.


진매트릭스는 미국 특허 등록을 계기로 GMPV-12의 임상을 준비하고 있으며, 글로벌 제약사와의 공동개발 및 기술이전 협력도 추진할 계획이다.




조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr
