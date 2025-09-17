[특징주]진매트릭스, 美 특허 등록 소식에↑

17일 오전 9시 10분 기준 진매트릭스 진매트릭스 109820 | 코스닥 증권정보 현재가 3,190 전일대비 735 등락률 +29.94% 거래량 872,170 전일가 2,455 2025.09.17 09:11 기준 관련기사 [특징주]코로나19 재확산 우려에…그린생명과학 상한가[특징주]니파바이러스 우려에 수젠텍 등 진단키트株 강세진매트릭스, 1분기 매출액 25억…"수출 증가" 전 종목 시세 보기 close 주가는 전일 종가 대비 가격제한폭인 29.94% 오른 3190원을 기록하고 있다. 이날 회사 측이 자궁경부암 치료백신 후보물질 'GMPV-12'가 미국 특허로 등록됐다고 밝혔기 때문으로 보인다.

진매트릭스는 "이번 특허 등록으로 인공지능(AI) 기반 항원 재설계 원천기술에 대한 독점적 권리를 확보했으며, 글로벌 시장 진출을 위한 핵심 기반을 마련하게 됐다"고 밝혔다.

GMPV-12는 AI 기반 단백질 모델링 기법으로 고위험군 인유두종바이러스(HPV)의 항원을 재설계한 치료제다. 면역 세포인 T세포를 인체 내 활성화함으로써 암을 치료하는 기전으로 작용한다. 미국 존스홉킨스대학 연구팀의 자궁경부암 동물모델을 통해 효능이 검증됐다.

회사 측은 해당 유효성 실험에서 GMPV-12 투약군은 종양 성장이 효과적으로 억제됐고, 암 조직을 사멸시키는 T세포 면역반응도 대조군 대비 3배 높은 것으로 확인됐다고 밝혔다.

진매트릭스는 미국 특허 등록을 계기로 GMPV-12의 임상을 준비하고 있으며, 글로벌 제약사와의 공동개발 및 기술이전 협력도 추진할 계획이다.





조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>