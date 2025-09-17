본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

경기도, 21일 세계 평화의 날 경기평화광장서 '홈 페스티벌' 진행

이종구기자

입력2025.09.17 08:01

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

도, 이민사회 축제 '경기 홈 페스티벌' 진행
경기도 이민사회 공동체 선언
식전 행사 무대·외국인 커뮤니티 부스 등 운영

경기도는 오는 21일 의정부 경기평화광장에서 안산YWCA 주최로 '2025 경기홈페스티벌'을 진행한다. 도민과 이주민이 함께 어울리며 평화와 문화다양성을 실현하는 축제로, 누구나 무료로 참여할 수 있다.

'2025 경기홈페스티벌' 포스터. 경기도 제공

'2025 경기홈페스티벌' 포스터. 경기도 제공

AD
원본보기 아이콘

'경기홈페스티벌'은 HOME(Harmony Of Multicultural Everyone)의 약자로, 서로 다른 배경의 사람들이 조화를 이루며 살아가는 공동체적 가치를 담았다. 특히 올해 행사는 9월 21일 UN이 지정한 '세계 평화의 날'에 맞춰 다문화어린이 합창단이 평화를 주제로 합동 공연을 선보인다.


행사는 오전 11시부터 마술 공연, 안산 다문화어린이합창단, 네팔 전통무용, K-POP 댄스 경연대회 등 다채로운 식전 프로그램으로 시작한다. 이어 경기도 이민사회 공동체 선언이 진행되며, 오후 3시 기념식에서는 도지사 기념사와 주요 내빈 축사, 다문화어린이 합창단 3팀의 합동 공연이 진행된다. 오후 4시 OBS 라디오 특집 공개방송에서는 브브걸, 울랄라세션, In A Minute, 이민정 등 많은 가수가 무대에 오른다.

행사장에는 총 64개의 부스가 운영된다. 네팔 만두, 베트남 월남쌈, 파키스탄 커리 등 세계 각국 음식을 맛볼 수 있는 외국인 커뮤니티 부스, 의정부 경찰서·소방서와 경기도 공공기관의 홍보관, 어린이 중고 플리마켓, 다양한 푸드트럭이 준비돼 있다. 또한 다문화가족지원센터와 이주민 단체가 전시·체험 프로그램을 제공한다.


김원규 경기도 이민사회국장은 "경기홈페스티벌은 경기도가 모든 이의 집(HOME)이 되는 사회적 의미의 축제"라면서 "이민 사회의 모범 모델로 자리매김할 수 있도록 지속적으로 후원하겠다"고 말했다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"제발 그만 시켜" 알바생 곡소리…벌써 60만개 팔린 '3900원' 신메뉴 뭐길래 "제발 그만 시켜" 알바생 곡소리…벌써 60만개 팔... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이거 내라, 저거 내라" 수수료 끝판왕…낼 돈만 3500만원

하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

'20억' 시세차익 '래미안원펜타스' 인기 들끓더니…위장전입으로 '만점' 청약

100미터를 하이힐 신고 뒤로 달린 남성…세계 기록은 몇초?

"이러다 주민들 다 죽겠다"…잇단 논란 울릉도 발길도 뱃길도 뚝

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

드디어 내손에…韓상륙 '라부부' 한정판 굿즈 사고 사진 찰칵

새로운 이슈 보기