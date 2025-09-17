본문 바로가기
경기도, '송파하남선 기술형 입찰사업 사전설명회' 개최

이종구기자

입력2025.09.17 07:54

건설사 등 대상 사업내용·입찰일정 등 공개
투명하고 공정한 기술형 입찰사업 추진

경기도는 지난 16일 하남시 감일동 행정복지센터에서 '송파하남선 광역철도 기술형 입찰사업'의 사전 설명회를 개최했다.

경기도가 지난 16일 송파하남선 입찰사업 사전설명회를 개최하고 있다. 경기도 제공

이번 설명회는 일괄입찰로 추진하는 '송파하남선 광역철도' 건설공사에 참여를 희망하거나, 관심이 있는 건설사와 엔지니어링사를 대상으로 입찰 공고 이전 단계에서 사업의 주요 내용을 공유하고 업계의 다양한 의견을 청취하기 위해 마련됐다.


'송파하남선 광역철도 건설사업'은 현재 오금역까지 운행 중인 지하철 3호선을 하남시청역(5호선 환승)까지 연장하는 총 연장 11.7㎞의 노선이며, 기존 서울 도심과 하남 감일·교산 신도시를 경유한다.

설명회에서는 송파하남선 전체 구간에 대한 사업 설명과 앞으로의 입찰 일정 등을 설명하고, 건설사·엔지니어링사 등이 입찰 참여에 대한 의사결정에 참고할 수 있도록 기본계획 관련 자료 제공하고, 건설사·설계사들의 질의와 의견을 청취했다.


김유래 경기도 철도건설과장은 "하남교산지구 교통에 핵심 역할을 할 송파하남선 사업에 기술력 있는 건설사 등이 참여할 수 있도록 적극 지원할 것"이라며 "사업 내용, 일정 등을 투명하게 공개해 기술형 입찰 사업이 공정하게 진행될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

