부산교통공사 노사, 단체교섭 잠정합의… 6년 연속 무분규

부산도시철도 정상 운행… 임금 3% 인상·퇴직금·가족수당 제도 개선

부산교통공사(사장 이병진)는 지난 16일 노포차량기지에서 열린 부산교통공사노동조합(위원장 최정식)과의 최종 교섭에서 6시간에 걸친 협상 끝에 잠정합의안을 마련했다.

합의안에는 △정부 지침에 따른 임금 3.0% 인상 △통상임금 범위 변경에 따른 법정수당 증가분 별도 지급 △어려운 재정 여건을 감안한 임금 소급분·평가급 내년 1월 지급 △퇴직금 산정 시 1년 미만 근속연수 일할 계산 △가족수당 지급 기준 공무원과 동일하게 변경 등이 담겼다.

퇴직금과 가족수당 제도 변경으로 감사원·부산시 감사위원회 지적사항과 국민권익위원회 권고사항을 모두 해소하게 됐다. 지역 대표 공기업으로서 투명 경영을 위한 노사 공동 노력이 결실을 보았다는 평가다.

노사는 임금 인상안과 근로조건을 두고 이견을 좁히지 못했으나, 파업 시 시민 불편과 공사의 재정난을 고려해 상호 양보를 통한 합의에 도달했다. 이번 잠정합의로 부산도시철도는 17일 첫차부터 정상 운행된다.

합의안은 노조 대의원 대회와 조합원 총투표를 거쳐 최종 서명될 예정이며, 타결 시 공사는 6년 연속 무분규 기록을 이어가게 된다.

이병진 부산교통공사 사장은 "시민을 최우선으로 한 교섭의 결과"라며 "앞으로도 건강한 노사문화를 기반으로 안전하고 편리한 도시철도 서비스를 제공하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



