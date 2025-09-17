본문 바로가기
부산도시공사 아르피나, ‘우2동 孝경로잔치’ 후원

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.17 08:38

어르신 200명 초청… 이웃과 정 나누는 자리 마련

부산도시공사(BMC, 사장 신창호) 아르피나는 지난 16일 '2025년 우2동 孝경로잔치' 행사에 참여해 지역 어르신들을 위한 나눔 활동을 펼쳤다.


이 행사는 경기 침체로 어려운 시기에 어르신들을 격려하고 주민 간 공동체 의식을 높이기 위해 마련됐다. 우2동 주민자치위원회가 주관하고 새마을부녀회, 자율방재단이 공동 주최했으며, 어르신 200여명과 주요 내빈, 관계자 등 약 250명이 참석했다.

아르피나는 행사장 대관을 지원하고 돼지목심세트 100세트(약 200만원 상당)를 후원했다. 행사는 사전 답사, 후원 물품 선정 등 전 단계에서 지역 주민과 공공기관, 민간단체가 협업해 준비됐다.


신창호 부산도시공사 사장은 "뜻깊은 자리를 함께 준비한 우2동 주민자치위원회에 감사드린다"며 "나눔 문화를 확산하고 지역사회와 함께하는 다양한 지원을 이어가겠다"고 말했다.

부산유스호스텔 아르피나에서 ‘우2동 孝경로잔치’이 열리고 있다. BMC 제공

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
