3만 인구 무너진 청양군, 기본소득 시범사업으로 반전 노린다

충남 청양군이 정부의 농어촌 기본소득 시범사업 유치를 위해 총력을 기울이고 있다.

지난해 인구 3만 명 선이 무너져 소멸 위기가 현실화된 청양군은 이 사업을 통해 위기를 기회로 바꾸는 반전 카드를 꺼내들었다.

군에 따르면 농림축산식품부는 내년도 예산에 1703억 원을 반영하고 오는 9~10월 중 전국 69개 군 가운데 6곳을 선정해 주민들에게 매월 15만 원의 기본소득을 지급할 계획이다.

특히 인구 4만 명 이하 지자체가 우선 대상으로, 충남에서는 인구 2만 9122명의 청양이 사실상 유일한 후보지로 꼽히고 있다.

군은 한국고용정보원이 발표한 지역소멸위험지수에서 최고위험등급으로 분류됐으며, 전국 228개 시·군·구 중 199위라는 열악한 상황에 놓여 있다.

하지만 군은 민선 7·8기 동안 총 5670억 원 규모의 공모사업 263건을 따내 재정 기반을 확충했고, 충남도 단위 공공기관 8개소를 유치해 일자리와 지역 활력을 불어넣으며 위기 극복의 해법을 제시해왔다.

또 푸드플랜 정책으로 농산물 생산·가공·유통·소비를 아우르는 선순환 체계를 정착시켜 전국 지자체의 벤치마킹 모델로 자리 잡았고, 노인 통합돌봄시스템과 보건의료원 전문의 확충으로 초고령 사회에 대응하는 복지·의료 기반을 마련했다.

여기에 정산 동화 활력타운, 충남도립 파크골프장 조성, 스포츠마케팅 확대 등 미래 성장동력 발굴에도 속도를 내고 있다.

군은 이번 기본소득 시범사업이 청양군의 인구 구조 개선과 군민 생활 안정의 전환점이 될 것으로 기대하고 있다. 단순한 지원을 넘어 지속가능한 농어촌 모델을 구축하는 계기가 될 것이라는 전망이다.

김돈곤 군수는 "청양은 인구소멸 고위험지역이지만 위기를 기회로 바꾸며 전국을 선도해왔다"며 "이번 기본소득 시범사업은 청양의 반전 기회이자 군민 모두가 체감하는 변화를 만들어낼 절호의 기회"라고 강조했다.





