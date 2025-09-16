광주 초등학생 20명 중 1명 “학교폭력 피해”

시교육청, 2025년 1차 학교폭력 실태조사

평균 피해율 2.6%…초등 5.3%로 가장 높아

언어폭력 38.7% 최다, 교실·복도서 집중

광주시교육청은 16일 초·중·고등학생을 대상으로 한 '2025년 1차 학교폭력 실태조사' 결과를 공개했다.

이번 조사는 초등학교 4학년부터 고등학교 3학년까지 12만5,651명을 대상으로 진행됐으며, 이 가운데 81.5%인 10만2,347명이 응답했다.

조사 결과, 전체 학생의 평균 2.6%가 학교폭력 피해 경험을 호소한 것으로 나타났다. 학교급별 피해 응답률은 초등학교 5.3%, 중학교 2.0%, 고등학교 0.6%였다.

피해 유형은 언어폭력이 38.7%로 가장 많았고, 집단따돌림(16.9%), 신체 폭력(15.1%), 사이버폭력(7.2%) 순으로 집계됐다.

피해 장소는 교실(30.0%)이 가장 많았으며, 복도(16.6%), 운동장·체육관(7.6%) 등이 뒤를 이었다. 시간대는 쉬는 시간(31.7%), 점심시간(19.6%), 정규 수업 외 시간(12.9%)순이었다.

시교육청은 이번 조사 결과를 토대로 학생 참여형 예방 교육, 관계 회복 중심 프로그램, 예방 중점학교 운영 등 맞춤형 대책을 강화할 방침이다. 2026학년도에는 정책연구와 데이터 기반 컨설팅 지원을 통해 학교 현장의 대응 역량을 높이겠다고 밝혔다.





