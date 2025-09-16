평창군, LPG 공급시설 지원사업 신청자 26가구 추가 모집

강원도 평창군은 지난 8월 18일부터 시행한 '평창군 LPG 공급시설 지원사업' 신청자를 추가 모집한다.

이번 사업은 도시가스 공급 및 LPG 배관망 지원사업에서 제외된 지역 주민들에게 안전한 가스 공급을 보장하고, 에너지 불평등을 해소하기 위해 추진된다. 군은 249kg LPG 소형저장탱크 설치를 지원하며, 일반 가구는 최대 250만 원, 기초생활보장 수급 가구는 최대 300만 원까지 지원한다.

소형저장탱크 설치로 기존 등유·LPG 용기 등 타 연료 대비 에너지 비용 절감 효과를 기대할 수 있으며, 금속관 교체를 통해 안정성 또한 크게 강화된다.

평창군은 오는 17일부터 30일까지 총 26가구를 추가 모집하고, 연말까지 사업을 마무리할 계획이다.

전해순 군 경제과장은 "이번 지원사업을 통해 군민들께 연료비 절감은 물론, LPG 사용의 안정성과 편리성을 함께 제공할 수 있게 됐다"라며 "앞으로도 더 많은 군민이 혜택을 누릴 수 있도록 사업을 지속 확대해 생활 여건 개선과 에너지 복지 실현에 힘쓰겠다"고 말했다.





