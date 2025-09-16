김포시, 내년 생활임금 시급 1만1730원 결정…2.9% 인상

2025년 1만1400원 대비 330원 인상
내년도 최저임금보다 1410원 높아
경기 김포시는 2026년도 생활임금을 시급 1만1730원으로 결정하고 지난 15일 고시했다.
김포시청 전경. 김포시 제공
이는 올해 적용된 생활임금 1만1400원보다 330원(2.9%) 인상된 금액이며, 2026년도 최저임금 1만320원보다는 1410원 높은 수준이다. 월급으로 환산(주 소정근로 40시간 기준)하면 245만1570원으로 최저임금보다 29만4690원이 더 많다.
시는 물가상승률, 가계지출 수준 및 시 재정 여건 등을 종합적으로 고려해 노사민정협의회의 심의를 거쳐 이같이 결정했다.
2026년도 생활임금은 내년 1월부터 시 소속 기간제근로자와 산하 공기업 및 출자·출연기관 소속 기간제근로자 약 600명에게 적용된다.
김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"토할 때까지 뛰어 한달 1200만원 벌어"…6년차 택... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>