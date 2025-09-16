KB국민은행, 임직원 대상 '외환 마스터' 대회 개최

외환 지식 경연 대회

전국 2800여명 직원 자발적 예선 참여해

KB국민은행은 임직원 대상 제1회 외환 지식 경연 대회 'KB 외환 마스터'를 개최했다고 16일 밝혔다.

지난 12일 서울 영등포구 KB국민은행 신관에서 열린 제1회 외환 지식 경연 대회 'KB 외환 마스터' 최종 본선에서 이환주 KB국민은행장과 참가자들이 기념촬영을 하고 있다.

지난 12일 서울 영등포구 KB국민은행 신관에서 열린 본선에는 이환주 KB국민은행장도 현장을 방문해 직접 문제를 내며 참가자들을 독려했다.

이번 대회는 외환 업무에 대한 임직원 역량을 높이고, 수출입 기업들에게 더욱 수준 높은 서비스를 제공하기 위해 마련됐다. 지난달 열린 온라인 예선에는 전국 2800여명의 직원이 참여했으며, 이날 열린 본선에는 온라인 예선을 통과한 100명의 우수 직원이 참가했다. 최종적으로 상위 10명이 결승 라운드에 진출, 치열한 접전 끝에 길동종합금융센터 유하연 대리가 '제1회 KB 외환 마스터'로 선정됐다.

KB국민은행 관계자는 "직원들이 자발적으로 쌓은 역량을 고객에게 전문적인 외환 서비스를 제공하는 데 적극 활용하길 기대한다"며 "앞으로도 직원들이 함께 배우고 발전할 수 있는 다양한 프로그램을 이어갈 것"이라고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



