상생페이백 접수 첫날 79만명 신청

중소벤처기업부는 16일 '상생페이백' 접수 첫날인 15일에 약 79만명이 신청했다고 밝혔다.

상생페이백은 만 19세 이상의 국민을 대상으로 작년 월평균 카드 소비액보다 올해 9월부터 11월까지 월별 카드 소비액이 늘어난 경우, 증가한 금액의 20%까지 월 최대 10만원(3개월 30만원 한도)을 전통시장 및 상점가 등에서 사용할 수 있는 디지털 온누리상품권으로 환급하는 사업이다.

5부제 접수 첫날인 15일 79만1798명이 상생페이백 홈페이지를 통해 신청했다. 지역별로는 수도권(서울·경기·인천)에서 44만명(55.5%)이, 수도권 외 지역에서는 부산, 경남 순으로 신청을 많이 했다.

15일 페이백 신청자 기준으로 지원 대상자 여부와 지난해 월평균 카드 실적은 이틀 후인 17일 오전부터 알림톡으로 안내할 예정이다. 올해 9월 1일부터 누적 카드 실적은 18일부터 상생페이백 홈페이지 '페이백 및 소비복권 조회하기' 메뉴에서 확인할 수 있다.

상생페이백 소비액 인정 사용처도 확대했다. 종전에는 하나로마트 중 마트·슈퍼·편의점 등 유사 업종이 없는 '면' 지역 소재 내 123곳만이 포함됐다. 하지만 지난달 21일 민생회복 소비쿠폰 사용 편의성 제고 방안이 시행되면서 상생페이백도 이에 맞춰 유사 업종이 부족한 읍·면 단위 657곳까지 늘려 총 780개로 사용처를 확대했다. 또 지역 생산 농산물을 직접 소비자에게 판매하는 '로컬푸드직매장' 251곳도 새롭게 인정 사용처에 추가했다.

이대건 중기부 소상공인정책관은 "상생페이백을 몰라 신청하지 못한 국민이 없도록 지속적으로 홍보하고 사업 수행에 차질 없도록 하겠다"고 말했다.





