이규호 코오롱 부회장, APEC 보건·경제회의서 헬스케어 혁신 논의

ABAC 산하 첫 바이오헬스 전담 그룹 성과 공유

의료데이터·AI·유전체학 활용 등 민관 협력 강조

내달 부산서 'APEC 헬스케어 로드맵' 공개 예정

코오롱그룹은 이규호 부회장이 15일부터 이틀간 서울 신라호텔에서 열린 '2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 보건과경제고위급회의(HLMHE)' 본회의에 참석해 바이오헬스케어 분야 협력 방안을 논의했다고 16일 밝혔다.

그룹에 따르면 이 부회장은 APEC 기업인자문위원회(ABAC) 산하 바이오헬스케어워킹그룹(BHWG) 의장 자격으로 활동 성과를 소개하고, 의료데이터 공유·거버넌스, AI·유전체학 응용, 민관 협력 필요성 등을 강조했다. 그는 이어 열린 ABAC 주최 오찬을 주재하며 글로벌 전문가들과 헬스케어 혁신 방안을 논의했다.

이규호 코오롱그룹 부회장이 16일 서울 신라호텔에서 열린 2025년 APEC 보건과경제고위급회의에 참석했다. 이날 열린 세션에서 이 부회장이 ABAC(APEC 산하 기업인자문위원회) 내 바이오헬스케어워킹그룹 의장으로서 APEC 공통의 보건·의료 이슈 등에 대해 발언하고 있다. 코오롱 제공

올해 15회째를 맞은 HLMHE는 '혁신, 연결, 번영: 건강하고 스마트한 고령화 대응사회 실현'을 주제로 열렸다. APEC 21개 회원국 보건부 장·차관과 WHO, OECD, ADB 등 국제기구 관계자, 기업인 등 480여명이 참석했다.

BHWG는 바이오테크 혁신, 보건 네트워크 연결, 보건격차 해소, 공공·민간 파트너십 등 4대 의제를 논의하며 지금까지 11개 프로젝트를 제안해왔다. 다음달 부산에서 열리는 ABAC 회의에서는 'APEC 헬스케어 로드맵'을 공개할 예정이다.

이 부회장은 "헬스데이터 2차 활용과 AI 기반 의료 혁신은 정부뿐 아니라 민간 협력이 필수"라며 "민·관이 함께 포용적 시스템을 구축해 아태 지역의 번영을 지켜나갈 수 있을 것"이라고 말했다.

코오롱그룹은 현재 골관절염 세포유전자 치료제 TG-C 임상 3상을 진행 중이다. 2027년 미국 FDA 품목허가 신청을 목표로 바이오헬스 분야 투자를 이어가고 있다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr



