본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

경과원, 16일 안전보건공단 경기본부와 '산업재해 제로' 안전 캠페인

이영규기자

입력2025.09.16 13:48

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도경제과학진흥원이 16일 안전보건공단 경기지역본부와 함께 수원 광교 본원 1층 로비에서 '안전 최우선, 산업재해 ZERO'를 주제로 합동 안전 캠페인을 개최했다.


이날 캠페인은 2023년 두 기관이 체결한 업무협약의 후속 조치다.

행사에는 경과원 임직원과 입주기업 관계자, 안전보건공단 경기지역본부 관계자 등 100여명이 참여해 안전 문화 정착을 위한 다양한 활동을 진행했다. 참여자들은 캠페인 취지에 공감하며 산업재해 예방의 중요성을 되새겼다.


현장에는 '산업재해 ZERO' 슬로건을 담은 인생네컷 포토월이 설치돼 참여자들이 기념사진을 촬영하며 안전 실천 의지를 다졌다.


경기도경제과학진흥원이 16일 안전보건공단 경기지역본부와 함께 수원 광교 본원 1층 로비에서 '안전 최우선, 산업재해 ZERO'를 주제로 합동 안전캠페인을 개최했다. 경기도경제과학진흥원 제공

경기도경제과학진흥원이 16일 안전보건공단 경기지역본부와 함께 수원 광교 본원 1층 로비에서 '안전 최우선, 산업재해 ZERO'를 주제로 합동 안전캠페인을 개최했다. 경기도경제과학진흥원 제공

AD
원본보기 아이콘

또 입주기업 직원들과 방문객들을 대상으로 '안전한 일터 프로젝트' 안내문, 사업장 스트레칭 가이드 등의 자료를 제공하고, 손목 보호대, 스트레스 볼, 리유저블 컵 등 안전 홍보 물품을 제공됐다.

김현곤 경과원장은 "안전은 선택이 아닌 필수이며, 안전한 일터 조성은 기관의 최우선 책임"이라며 "경과원은 도 산하기관으로 산업재해 예방과 근로자 보호에 앞장서는 선도기관이 되겠다"고 말했다.


한편 경과원은 우수한 안전보건 관리체계를 바탕으로 지난해 국가 생산성 대회에서 산업통상자원부 장관 표창을 받았다. 또 장마철, 동절기, 해빙기 등 계절별로 안전보건공단과 합동 안전 점검을 실시하고 있다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"예약제로만 운영해서 더 귀해" 80평에 팬들 '북적'…사전예약 10분컷 '라부부' 팝업[르포] "예약제로만 운영해서 더 귀해" 80평에 팬들 '북적... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

"내년에는 못 팔아요"…'이것' 들어간 4500원 커피에 中 미식가들 '환호'

"토할 때까지 뛰어 한달 1200만원"…6년차 택배기사 모은 돈이

440만원인줄 알았는데…수상한 트럭 잡고보니 벌금이 무려 '4억4000만원'

"도저히 끊을 수 없어" 숏츠에 빠진 침팬지…특단 조치 내린 中 동물원

"빠루는 與 프레임" 나경원 항변 맞을까…11월 결론

수수료 끝판왕…치킨집 하면 낼 돈만 3500만원

새로운 이슈 보기