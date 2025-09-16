본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기업·CEO

철강협회·풍력산업협회, 풍력 경쟁력 강화 위한 MOU

조성필기자

입력2025.09.16 13:33

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국산 강재 활용·공급망 협력
2030년 18GW 보급 뒷받침

한국철강협회는 한국풍력산업협회와 16일 국내 풍력발전산업 경쟁력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.


이번 협약에는 ▲풍력발전 소재·기자재 국산화 및 수요 확대 ▲업계 네트워킹·교육 협력 ▲품질관리 체계 고도화와 인력 역량 강화 등이 포함됐다.

철강협회·풍력산업협회, 풍력 경쟁력 강화 위한 MOU
AD
원본보기 아이콘

양 업계 협력은 풍력발전 전 밸류체인이 철강 소재와 맞닿아 있어 산업 경쟁력 확보에 핵심이라는 분석이다. 정부도 제11차 전력수급계획을 통해 2030년까지 풍력발전 설비용량을 18.3GW, 2038년까지 40.7GW로 확대할 계획을 밝힌 바 있다.


이경호 한국철강협회 부회장은 "국산 철강재 기반의 안정적 공급망을 구축해 양 산업이 함께 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다. 성진기 한국풍력산업협회 부회장은 "국내 강재를 활용한 풍력 제품이 해외 시장 진출로 이어지길 기대한다"고 밝혔다.




조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"예약제로만 운영해서 더 귀해" 80평에 팬들 '북적'…사전예약 10분컷 '라부부' 팝업[르포] "예약제로만 운영해서 더 귀해" 80평에 팬들 '북적... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

"내년에는 못 팔아요"…'이것' 들어간 4500원 커피에 中 미식가들 '환호'

"토할 때까지 뛰어 한달 1200만원"…6년차 택배기사 모은 돈이

440만원인줄 알았는데…수상한 트럭 잡고보니 벌금이 무려 '4억4000만원'

"도저히 끊을 수 없어" 숏츠에 빠진 침팬지…특단 조치 내린 中 동물원

"빠루는 與 프레임" 나경원 항변 맞을까…11월 결론

수수료 끝판왕…치킨집 하면 낼 돈만 3500만원

새로운 이슈 보기