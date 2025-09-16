철강협회·풍력산업협회, 풍력 경쟁력 강화 위한 MOU

국산 강재 활용·공급망 협력

2030년 18GW 보급 뒷받침

한국철강협회는 한국풍력산업협회와 16일 국내 풍력발전산업 경쟁력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약에는 ▲풍력발전 소재·기자재 국산화 및 수요 확대 ▲업계 네트워킹·교육 협력 ▲품질관리 체계 고도화와 인력 역량 강화 등이 포함됐다.

양 업계 협력은 풍력발전 전 밸류체인이 철강 소재와 맞닿아 있어 산업 경쟁력 확보에 핵심이라는 분석이다. 정부도 제11차 전력수급계획을 통해 2030년까지 풍력발전 설비용량을 18.3GW, 2038년까지 40.7GW로 확대할 계획을 밝힌 바 있다.

이경호 한국철강협회 부회장은 "국산 철강재 기반의 안정적 공급망을 구축해 양 산업이 함께 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다. 성진기 한국풍력산업협회 부회장은 "국내 강재를 활용한 풍력 제품이 해외 시장 진출로 이어지길 기대한다"고 밝혔다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr



