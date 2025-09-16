신한은행, 한일 스테이블코인 송금 1단계 검증 완료

신한은행은 지난 10일 일본 도쿄에서 열린 보고회를 통해 한일 국경 간 스테이블코인 송금 프로젝트 '프로젝트 팍스' 1단계 기술 검증을 성공적으로 마쳤다고 16일 밝혔다.

이번 기술 검증에는 신한은행을 비롯해 일본 측 주관사 프로그맷, 데이터체인과 한국의 페어스퀘어랩, 한국디지털자산수탁(KDAC), NH농협은행, 케이뱅크가 참여했다.

프로젝트 팍스는 기존 은행망의 신뢰성과 규제 준수는 유지하면서, 국경 간 자금 이동 구간에만 스테이블코인을 적용하는 '샌드위치 모델'을 도입했다. 대리은행을 거치는 전통적 방식보다 속도와 비용을 크게 줄일 수 있어 무역결제와 해외송금에서 효과적이다.

신한은행은 송·수신은행 역할을 모두 수행하며 환율 시뮬레이션과 정보관리, 외환 리스크 최소화 등을 검증했다. 아울러 기존 시스템과 연계가 쉬운 API 연동 구조의 실효성을 입증했다.

신한은행은 2단계 기술 검증에서 스와이프(SWIFT) 연동 실증과 함께 쌍방 동시 결제 안전장치(PvP)를 도입하고 실거래 적용 범위를 넓혀갈 예정이다. 이를 통해 해외송금이나 무역결제에서 한쪽만 지급하고 상대방이 이행하지 않는 위험을 원천 차단하는 방법도 추진한다.

신한은행은 이번 1단계 검증 기간 일본 주요 기업들과 별도 미팅을 열고 스테이블코인 협력 방안도 논의했다. 단순한 기술 검증을 넘어 실제 비즈니스 적용 가능성과 실효성 있는 서비스 준비에 대한 의견을 공유했다.

신한은행 관계자는 "프로젝트 팍스는 기존 금융망을 보완하면서 스테이블코인을 실질적인 국제 금융 인프라로 검증한 의미 있는 시도였다"며 "향후 한일 스테이블코인 송금 협력에서 주도적 역할을 수행할 수 있도록 준비해 나가겠다"고 말했다.

한편 신한은행은 지난 10일 열린 일본 스테이블코인 서밋(Japan Stablecoin Summit 2025)에서 기조 발표자로 나서 한국의 예금토큰 프로젝트(한강 프로젝트)에 대한 실증 사례도 소개했다. 이 자리에서는 한국의 실증 경험과 일본의 스테이블코인 제도 환경을 결합해 고객이 체감할 수 있는 국경 간 송금 혁신 방안을 논의했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



